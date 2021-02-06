Галицькі хроніки COVID-19: 6 лютого.

Станом на 09:00 6 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 161 985 хворих на сovid-19. За минулу добу – 904 нові випадки: 498 – на Івано-Франківщині, 286 – на Львівщині (проведено 1584 ПЛР-дослідження) та 120 – на Тернопіллі (проведено 669 ПЛР).

53% нових випадків на Франківщині зафіксовано в трьох районах: Надвірнянському (27%), Коломийському (15%) та Богородчанському (11%); ці пропорції зберігалися весь минулий тиждень: за цей час у цих трьох районах зафіксовано 55% всіх нових випадків в області (25%, 18% та 12% відповідно в Надвірнянському, Коломийському та Богородчанському районах).

У Львівській та Тернопільській областях середньотижнева кількість новофіксованих ковідних захворювань в порівнянні до рівня минулого тижня почала спадати (відповідно 0,76 та 0,98, зокрема у Львові – 0,70), натомість у Івано-Франківській області вона далі зростає (в 1,26 раза за тиждень).

За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, семеро на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 лютого (09:00): 38 593 випадки, 120 нових

м. Тернопіль – 36 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 лютого (09:00): 72 628 випадків, 286 нових

м. Львів – 103 особи

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 20 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам’янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 40 осіб

Самбірський район – 15 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Стрийський район – 35 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 лютого (09:00): 50 764 випадки, 498 нових

Івано-Франківськ – 94 особи

Тисменицький район – 34 особи

Надвірнянський район – 135 осіб

Снятинський район – 14 осіб

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 9 осіб

Долинський район – 25 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 21 особа

Коломийський район – 73 особи

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 57 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.