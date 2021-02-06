Галицькі хроніки COVID-19: 6 лютого.

Станом на 09:00 6 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 161 985 хворих на сovid-19. За минулу добу – 904 нові випадки: 498 – на Івано-Франківщині, 286 – на Львівщині (проведено 1584 ПЛР-дослідження) та 120 – на Тернопіллі (проведено 669 ПЛР).
53% нових випадків на Франківщині зафіксовано в трьох районах: Надвірнянському (27%), Коломийському (15%) та Богородчанському (11%); ці пропорції зберігалися весь минулий тиждень: за цей час у цих трьох районах зафіксовано 55% всіх нових випадків в області (25%, 18% та 12% відповідно в Надвірнянському, Коломийському та Богородчанському районах).
У Львівській та Тернопільській областях середньотижнева кількість новофіксованих ковідних захворювань в порівнянні до рівня минулого тижня почала спадати (відповідно 0,76 та 0,98, зокрема у Львові – 0,70), натомість у Івано-Франківській області вона далі зростає (в 1,26 раза за тиждень).
За минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, семеро на Тернопільщині та дев'ятеро в Івано-Франківській області.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 лютого (09:00): 38 593 випадки, 120 нових
м. Тернопіль – 36 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 лютого (09:00): 72 628 випадків, 286 нових
м. Львів – 103 особи
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 20 осіб
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам’янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 40 осіб
Самбірський район – 15 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Стрийський район – 35 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 лютого (09:00): 50 764 випадки, 498 нових
Івано-Франківськ – 94 особи
Тисменицький район – 34 особи
Надвірнянський район – 135 осіб
Снятинський район – 14 осіб
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 9 осіб
Долинський район – 25 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 21 особа
Коломийський район – 73 особи
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 57 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.06.02.2021