Галицькі хроніки COVID-19: 5 лютого.

 

Станом на 09:00 5 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 161 081 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1013 нових випадків: 433 – на Івано-Франківщині (проведено 1490 ПЛР-досліджень), 406 – на Львівщині (проведено 1083 ПЛР-дослідження) та 174 – на Тернопіллі (проведено 593 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 лютого (09:00): 38 473 випадки, 174 нових

м. Тернопіль – 49 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 24 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 лютого (09:00): 72 342 випадки, 406 нових

м. Львів – 166 осіб

Бродівський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 72 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 20 осіб

Кам’янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 22 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 37 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 24 особи

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 5 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

5 лютого (09:00): 50 266 випадків, 433 нових

м. Івано-Франківськ – 73 особи

Тисменицький район – 37 осіб

Надвірнянський район – 109 осіб

Снятинський район – 3 особи

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 15 осіб

Долинський район – 7 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 7 осіб

Коломийський район – 117 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 12 осіб

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.02.2021

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