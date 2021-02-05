Галицькі хроніки COVID-19: 5 лютого.

Станом на 09:00 5 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 161 081 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1013 нових випадків: 433 – на Івано-Франківщині (проведено 1490 ПЛР-досліджень), 406 – на Львівщині (проведено 1083 ПЛР-дослідження) та 174 – на Тернопіллі (проведено 593 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 лютого (09:00): 38 473 випадки, 174 нових
м. Тернопіль – 49 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 24 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 лютого (09:00): 72 342 випадки, 406 нових
м. Львів – 166 осіб
Бродівський район – 2 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 72 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 20 осіб
Кам’янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 22 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 37 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 24 особи
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 лютого (09:00): 50 266 випадків, 433 нових
м. Івано-Франківськ – 73 особи
Тисменицький район – 37 осіб
Надвірнянський район – 109 осіб
Снятинський район – 3 особи
Косівський район – 14 осіб
Калуський район – 15 осіб
Долинський район – 7 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 7 осіб
Коломийський район – 117 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.02.2021