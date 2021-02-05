Львів накриє снігом по коліна.

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують складні погодні умови упродовж 6–9 лютого. У суботу буде туман, ожеледиця на дорогах. У наступні два-три дні очікуються снігопади.

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Зокрема, у суботу, 6 лютого, дороги Львівщини огорне туман та ожеледиця. Подекуди падатиме невеликий сніг. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани, вона становитиме 500–1000 метрів. Температура вночі становитиме 2–7 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вітер північно-східний, слабкий. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

7–9 лютого відбуватиметься погіршення погодних умов у зв’язку із проходженням активних атмосферних фронтів від Балканського циклону. Так, 7 лютого очікується сніг з переходом у мокрий сніг, вдень значний. 8 лютого – значні опади: мокрий сніг та дощ, а 9 лютого часом сніг. Ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу, пориви східного вітру 15–20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця, на окремих ділянках – снігові замети.

«Прогнозується I рівень небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – зазначено у повідомленні.

У Карпатах у суботу, 6 лютого, прогнозують значний сніг, у високогір’ї – хуртовини. 7–8 лютого очікується сильний вітер із поривами до 16 м/с, на високогір'ї – до 22 м/с. При цьому буде відлига, мокрий сніг з переходом у дощ. Загалом прогнозують приріст снігового покриву на середньогір’ї – до 20 см, а у високогір'ї – до 30 см. На високогір'ї спостерігатиметься активний переніс снігу, утворення карнизів, перемети та заноси снігу. У зв’язку із цим рятувальники наполегливо рекомендують утриматись від походів у гори 6–8 лютого.

Для гірських районів Львівщини на ці дні прогнозують ІІ (помірний) рівень сніголавинної небезпеки.

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Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що у понеділок, 8 лютого, західний циклон із атмосферними фронтами принесе чергові снігопади.

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Зокрема, за даними чеського метереологічного додатка Ventusky, у понеділок Львів накриє снігопадами тричі: до 14:00 сніговий покрив сягне 12 см, о 17:00 – до 40 см, а ввечері о 23:00 – 45 см. Поступове зниження снігового покриву очікується 10–11 лютого.

Львівська міська рада закликала всіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обережними. Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, а пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.