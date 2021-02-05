На Івано-Франківщині посилили карантин.

 

На Івано-Франківщині посилили карантин через суттєве зростання кількості хворих на COVID-19. Таке рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС з огляду на стрімкий ріст захворюваності, що спостерігався п'ять днів поспіль, повідомила пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

Фото http://www.if.gov.ua

 

«Окремо наголосив перед усіма відповідальними органами на посиленні контролю за дотриманням карантинних заходів в області. Це зараз є надважливим для збереження здоров’я та життя прикарпатців», – повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

 

Згідно з ухваленим рішенням, посилення карантину передбачає:

 

– обмеження проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;

 

– заборону здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;

 

– обмеження проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;

 

– посилення контролю за масковим режимом у громадських місцях.

 

У медичних закладах Івано-Франківщини розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на covid-19. На забезпечення їх киснем із обласного бюджету виділять 5 мільйонів гривень.

 

Голова Івано-Франківської ОДА доручив профільному департаменту невідкладно опрацювати можливість включення резервних лікарень до переліку першої лінії закладів, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус.

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Також вирішили збільшити кількість тестувань на covid-19 на Прикарпатті.

 

Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Івано-Франківській (433) та Львівській (406) областях.

 

05.02.2021

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