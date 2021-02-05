На Івано-Франківщині посилили карантин через суттєве зростання кількості хворих на COVID-19. Таке рішення одноголосно ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ та НС з огляду на стрімкий ріст захворюваності, що спостерігався п'ять днів поспіль, повідомила пресслужба Івано-Франківської облдержадміністрації.
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«Окремо наголосив перед усіма відповідальними органами на посиленні контролю за дотриманням карантинних заходів в області. Це зараз є надважливим для збереження здоров’я та життя прикарпатців», – повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.
Згідно з ухваленим рішенням, посилення карантину передбачає:
– обмеження проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб;
– заборону здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
– обмеження проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;
– посилення контролю за масковим режимом у громадських місцях.
У медичних закладах Івано-Франківщини розгорнуть 70 додаткових ліжок для хворих на covid-19. На забезпечення їх киснем із обласного бюджету виділять 5 мільйонів гривень.
Голова Івано-Франківської ОДА доручив профільному департаменту невідкладно опрацювати можливість включення резервних лікарень до переліку першої лінії закладів, визначених для госпіталізації хворих на коронавірус.
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Також вирішили збільшити кількість тестувань на covid-19 на Прикарпатті.
Нагадаємо, найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Івано-Франківській (433) та Львівській (406) областях.
05.02.2021