Франківщина і Львівщина – лідери за кількістю нових пацієнтів із ковідом.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4923 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1885 людей. Водночас одужало 8185 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували в Івано-Франківській (433) та Львівській (406) областях.

За добу в Україні зареєстрували 158 смертей.

За весь час епідемії в Україні захворіло 1 237 169 осіб; одужала 1 063 591 особа; летальних випадків – 22 707.