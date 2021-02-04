Галицькі хроніки COVID-19: 4 лютого.

 

Станом на 09:00 4 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 160 068 хворих на сovid-19. За минулу добу – 884 нові випадки: 354 – на Івано-Франківщині (проведено 1476 ПЛР-досліджень), 308 – на Львівщині (проведено 1083 ПЛР-дослідження) та 222 – на Тернопіллі (проведено 600 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 11 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 лютого (09:00): 38 299 випадків, 222 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України  220 нових випадків)

Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 35 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 лютого (09:00): 71 936 випадків, 308 нових

м. Львів – 139 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам’янка-Бузький район – 7 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Стрийський район – 31 особа

Старосамбірський район – 9 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 8 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 лютого (09:00): 49 833 випадки, 354 нових

Івано-Франківськ – 88 осіб

Тисменицький район – 18 осіб

Надвірнянський район – 56 осіб

Снятинський район – 6 осіб

Косівський район – 8 осіб

Калуський район – 14 осіб

Долинський район – 22 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 16 осіб

Коломийський район – 12 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 94 особи

Городенківський район – 6 осіб

Рогатинський район – 1 особа

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

04.02.2021

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