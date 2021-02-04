Галицькі хроніки COVID-19: 4 лютого.

Станом на 09:00 4 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 160 068 хворих на сovid-19. За минулу добу – 884 нові випадки: 354 – на Івано-Франківщині (проведено 1476 ПЛР-досліджень), 308 – на Львівщині (проведено 1083 ПЛР-дослідження) та 222 – на Тернопіллі (проведено 600 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 11 людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та восьмеро в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 лютого (09:00): 38 299 випадків, 222 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 220 нових випадків)
Тернопіль – 40 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 35 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 лютого (09:00): 71 936 випадків, 308 нових
м. Львів – 139 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам’янка-Бузький район – 7 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Стрийський район – 31 особа
Старосамбірський район – 9 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 лютого (09:00): 49 833 випадки, 354 нових
Івано-Франківськ – 88 осіб
Тисменицький район – 18 осіб
Надвірнянський район – 56 осіб
Снятинський район – 6 осіб
Косівський район – 8 осіб
Калуський район – 14 осіб
Долинський район – 22 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 16 осіб
Коломийський район – 12 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 94 особи
Городенківський район – 6 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.02.2021