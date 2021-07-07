Конкурс на посаду директора Мистецького арсеналу провалився. Оголосять новий



Конкурсна комісія у вівторок, 6 липня, не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», відтак найближчим часом буде оголошений повторний конкурс.

«У нас 9 членів Комісії, і потрібно набрати 5 голосів. Жоден з кандидатів їх не набрав. Хоча кандидати дуже потужні, дуже цікаві... Буде оголошено повторний конкурс. В ньому можуть взяти участь теперішні конкурсанти і нові, якщо висловлять бажання взяти в участь у конкурсі», – оголосив під час засідання голова конкурсної комісії, ректор Національної академії керівних кадрів культури Василь Чернець, повідомив «Укрінформ».

Жоден кандидат не набрав п’яти голосів, необхідних для обрання директором. Михайло Кулиняк отримав чотири голоси, чинна директорка Олеся Островська-Люта – три голоси, а кандидатки Наталія Заболотна та Ірина Кислян – по одному голосу.

І учасники конкурсу, і спостерігачі відреагували у соцмережах на результати голосування.

«Страшно не те, що ніхто не набрав 5 голосів. Страшно, що фаворит з 4 голосами – колишній януковський міністр культури і відпочинку Кулиняк. 10 років будувати ракету Ілона Маска, і потім посадити за її штурвал комбайнера з трактора "кіровець"», – висловив свою позицію директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

«4 голоси за Кулиняка. За того самого міністра прачєчной Януковича, при якому зникали картини з музеїв, призначались на посаду за гроші, вбивалось українське як таке. Буде повторний конкурс. Але, як на мене, з такою комісією то буде знову сором і треш», – написала на своїй facebook-сторінці голова пресслужби «Мистецького арсеналу» Тетяна Пушнова.

«Тепер можна назвати речі своїми іменами: конкурси в "Мистецький арсенал" та в інших культурних інституціях – це не просто намагання впровадити ручне управління, це реванш методів та подекуди людей режиму Януковича. Це просто безумство, що така людина, як Кулиняк, знов вигулькнув зі смердючого багна минулого. За Януковича він не мав жодної суб'єктності й був лише маріонеткою, функція котрої була підтримувати клептократичний механізм в робочому стані. Вочевидь, з огляду на плани Офісу президента розпочати будівництво в "Мистецькому арсеналі", ці його здібності знову стають у пригоді. ОП потребує "міцного господарника", який врахує при будівництві інтереси всіх сторін. Гидота несосвітенна», – зазначив у коментарі «Суспільному» колишній директор «Довженко-Центру» Іван Козленко, який відмовився брати участь у переобранні на цю посаду через політичні процеси.

Реакція самого Михайла Кулиняка була агресивною: «Серед всіх дев’яти учасників нормально спілкувались, мабуть, тільки троє – Дідковський, Недзельський та ваш покірний слуга. Деякі претенденти, які навіть собачої будки в своєму житті не збудували, вели себе як хазяї життя, які мають право щось критикувати та когось принижувати. Відверте хамство, яке, на жаль, було підтримане деякими членами комісії».

«Ну і звичайно не обійшлося без коментарів таких собі козльонків, які, ставши лузерами, пишуть, не розуміючи, що завжди треба шукати проблеми в собі насамперед. Приходьте козльонки до Лаври, виженем з вас бісів. А поки опишіть свою неймовірну співпрацю з російською компанією в центрі Довженка, якій без угоди надавалися приміщення. І за що був звільнений головний інженер, згадав, козльонок?» – додав кандидат на посаду директора провідної культурної інституції країни у дописі на своїй facebook-сторінці.

Повторний конкурс мають оголосити найближчим часом. На думку голови конкурсної комісії Василя Чернеця, він відбудеться за півтора місяця.

Відповідно до закону «Про культуру», повторний конкурс проводиться так само, як і всі інші конкурси на посаду директора державного підприємства у сфері культури. З моменту оголошення конкурсу у ДУС буде 30 днів, щоби сформувати конкурсну комісію. До її складу мають увійти три представники ДУС, три представники трудового колективу «Мистецького арсеналу» та три представники від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління. ДУС та «Мистецький арсенал» самі оберуть своїх представників і делегують до комісії. Представників від ГО обирає ДУС методом жеребкування. Жеребкування має бути відкритим, чесним, прозорим. До нього допускаються лише ГО зі сфери культури.

Зазначимо, 2 липня двоє кандидатів – Євген Березницький та Ольга Балашова – подали у ДУС спільну заяву про недоліки та упущення в організації процедури проведення конкурсу на посаду директора «Мистецького арсеналу», в якій повідомили про невідповідність частини членів конкурсної комісії, зокрема через конфлікт інтересів. Також вони вказали, що всі троє представників від ГО зі сфери мистецтва та культури представляють організації, які не ведуть активної діяльності в сфері культури, не виробляють продукту на території сучасного мистецтва та сучасної культури.

Команда «Мистецького арсеналу» також опублікувала звернення, у якому вимагала від ДУС забезпечення прозорості конкурсу, чіткого дотримання процедур та етичних норм членами конкурсної комісії. У зверненні, зокрема, вказано, що один із членів конкурсної комісії Василь Чернець має конфлікт інтересів, адже двоє кандидатів – Михайло Кулиняк та Роман Недзельський – працюють в Академії, яку очолює пан Чернець. Крім цього, команда «Арсеналу» вимагала допустити ЗМІ та своїх представників на засідання конкурсної комісії.

У переддень конкурсу представниця у конкурсній комісії від «Мистецького арсеналу» Мирослава Барчук опублікувала на своїй facebook-сторінці фото, на якому один із членів конкурсної комісії на посаду директора «Мистецького Арсеналу», ректор Національної музичної академії ім. Чайковського Максим Тимошенко разом з двома колегами вітає з ювілеєм іншого члена конкурсної комісії – Василя Чернеця, ректора Національної академії керівних кадрів культури, чим проілюструвала товариські зв’язки між Максимом Тимошенком та Василем Чернецем.

Вона звернула увагу громадськості на те, що «на попередньому засіданні комісії 24-го червня усі присутні представники ДУС і представники ГО за дивним збігом обставин голосували абсолютно одностайно з усіх питань. Вони одноголосно обрали Василя Чернеця головою комісії і одноголосно ухвалили таємну форму голосування, незважаючи на наші (представників колективу "Мистецького арсеналу") аргументи про необхідну відкритість і прозорість конкурсу».

Зазначимо, «Мистецький арсенал» є флагманською українською інституцією культури, яка у своїй діяльності інтегрує різні види мистецтва – від сучасного мистецтва, нової музики й театру до літератури та музейної справи. Головною будівлею інституції є Старий арсенал – пам’ятка історії та архітектури національного значення загальною площею понад 60 тис. метрів. Загалом Національний комплекс займає площу понад 10 гектарів й, окрім Старого арсеналу, охоплює частину історичних оборонних валів.

Фото artarsenal.in.ua, suspilne.media, zaxid.net