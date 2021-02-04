Конґрес США розглядає санкції проти Росії у «справі Навального».

Один із пунктів законопроєкту присвячений газогону «Північний потік – 2».

Група американських сенаторів від обох партій внесла до Конґресу США законопроєкт про санкції проти Росії через за отруєння й арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомила в середу пресслужба сенатора від штату Флорида Марка Рубіо (Marco Rubio).

Як відзначили у пресслужбі, документ під назвою «Законопроєкт 2021 року про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну ​​діяльність» (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2021) внесли американські сенатори – сам Рубіо, демократ від штату Делавер Кріс Кунс (Chris Coons), демократ від штату Меріленд Бен Кардін (Ben Cardin), республіканець від штату Юта Мітт Ромні (Mitt Romney), демократ від штату Меріленд Кріс Ван-Голлен (Chris Van-Hollen) і демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін (Dick Durbin).

«Законопроєкт передбачає запровадження точкових санкцій проти російських посадовців, причетних до кричущих порушень міжнародного права, в тому числі отруєння і тюремне ув'язнення опозиційного лідера та активіста в боротьбі з корупцією Олексія Навального», – стверджується в повідомленні.

Крім цього, ініціатива в разі її прийняття наказує адміністрації США з'ясувати, чи порушувала Росія «американські закони, які забороняють використання хімічної та біологічної зброї». Законопроєкт також вимагає від Білого дому «звіту про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова».

Один із пунктів законопроєкту присвячений газогону «Північний потік – 2». «Конгрес вважає, що держсекретар повинен закликати уряд Німеччини відмовитися від підтримки газопроводу "Північний потік – 2"», – йдеться в тексті.

Пресслужба Рубіо нагадує, що у вересні минулого року законодавці вносили в Конґрес схожий документ, який мав назву «Законопроєкт 2020 року про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну ​​діяльність». У новій ініціативі повторюються пункти торішнього законопроєкту, однак є і нові положення, в числі яких доповідь про справу Нємцова, а також заклик «негайно звільнити Навального».

У середу, третього лютого, офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що «США завжди вигадують різні приводи для запровадження антиросійських санкцій, конкретні приводи для цього їм не потрібні». Вона також наголосила, що Росія обов’язково відповість на запроваджені проти неї санкції. «Але Росія робитиме це не агресивно, а обдумано», – запевнила Захарова.

Нагадаємо, що Олексій Навальний був затриманий 17 січня на московському летовищі Шереметьєво після повернення з Німеччини. Там він лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною «Новичок». Його арешт спричинив хвилю масових протестів по всій Росії. Західні країни різко засудили придушення протестів у Росії і сам арешт Навального. ЄУ, США, Велика Британія та інші країни вимагали від російської влади звільнити опозиціонера. Інакше вони погрожували запровадити нові антиросійські санкції. Мова може йти і про згортання будівництва газогону «Північний потік – 2». Раніше Німеччина заявляла, що спочатку варто дочекатися рішення суду в справі Навального.

Симоновський суд Москви у вівторок, другого лютого, виніс вердикт російському опозиціонерові Олексію Навальному – три з половиною роки позбавлення волі в колонії загального режиму.