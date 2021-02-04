США підтримали санкції проти холдингу Медведчука; ЄС попросив триматися "меж".

Сполучені Штати Америки підтримують Україну в недопущення поширення російської пропаґанди.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні, поширеній невдовзі запровадження офіційним Києвом санкцій проти медіа-холдингу Віктора Медведчука.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", – ідеться у заяві.

Водночас, Європейська Унія зреаґувала на санкції проти проросійських телеканалів більш стримано. Брюссель говорить про те, що офіційний Київ мав би пильнувати певні межі.

"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ та має відбуватися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", – заявив речник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Петер Стано.

Він підкреслив, що згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Євросоюз надає велике значення незалежності і свободі ЗМІ. Стано також констатував, що український медіаландшафт був і продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

"Зі слів української влади, це рішення було прийнято на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", – цитує інтернет-видання "Європейська правда".

Представник Єврокомісії наголосив, що будь-які вжиті заходи мусять бути пропорційні меті. "Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", – застеріг Стано.

Посольство Литви заявило про підтримку зусиль України, спрямованих проти російської пропаганди.

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України у захисті від російської дезінформації та гібридної агресії", – йдеться у повідомленні посольства у twitter.

Естонія теж тисне руку Україні.

"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", – твітнули в амбасаді.