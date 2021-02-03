Новий уряд Італії формуватиме колишній президент Європейського центробанку.

«Рух 5 зірок» заявив, що не підтримає Маріо Драґі на посаду прем’єр-міністра.

 

                                Маріо Драґі

 

Президент Італії Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella) доручив формування нового уряду після відставки прем'єр-міністра Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) колишньому голові Центробанку Італії та експрезидентові Європейського центрального банку Маріо Драґі (Mario Draghi). Про це в середу, третього лютого, повідомив італійський інформаційний портал Ansa з покликом на президентську пресслужбу.

 

Маттарелла ще напередодні повідомив про намір доручити Драґі формування технічного кабінету «для виконання першочергових завдань», включно з вирішенням кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Це сталося після провалу спроби відновити правлячу досі коаліцію в складі «Руху 5 зірок», Демократичної партії і невеликих партій, зокрема «Живої Італії» (Italia Viva). Вихід з коаліції останньої позбавив її підтримки абсолютної більшості у верхній палаті парламенту і призвів до урядової кризи. 

 

Маттарелла висловив надію, що новий уряд отримає підтримку парламенту. Він попередив, що єдиною альтернативою буде проведення дострокових виборів, але це, за його словами, залишить країну в стані невизначеності. Маттарелла зазначив, що вибори в умовах економічної кризи і карантину було б проводити доволі складно, практично неможливо.

 

Маріо Драґі керував Європейським центральним банком протягом восьми років – з 2011-го до 2019 року. Поки що він жодним чином не прокоментував свою зустріч з президентом Італії і наміри щодо формування нового кабінету.

 

«Рух 5 зірок» вже заявив, що не планує підтримувати Маріо Драґі на посаду прем’єр-міністра.

 

В італійському уряді розпочалася криза після того, як колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці (Matteo Renzi) вивів свою невелику ліберальну партію «Жива Італія» з коаліції, позбавивши її таким чином підтримки парламентської більшості. 26 січня прем'єр-міністр Джузеппе Конте на тлі критики уряду за його реакцію на пандемію коронавірусу і розпад коаліції подав до демісії.

03.02.2021

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