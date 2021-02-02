Зеленський доручив запустити в космос супутник до 30-річчя Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести у космос апарат дистанційного зондування землі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський за підсумками наради про створення українських супутників.

"Акцентував увагу на прискоренні виконання завдання Президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю", – поінформував Уруський.

Віцепрем'єр заявив, що Україна зацікавлена в комерційний проєктах.

"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", – пояснив він.