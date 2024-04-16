Виявлено велетенську чорну діру поблизу Сонячної системи.

Вона розташована на відстані 2000 світлових років від Землі.

 

 

Астрономи Європейської космічної аґенції (European Space Agency, ESA) виявили по сусідству зі Сонячною системою масивну чорну дірку, яка колись була велетенською зіркою. Про це  повідомляє стаття опублікована в спеціалізованому часописі Astronomy&Astrophysics. Космічний об’єкт вдалося виявити завдяки космічному телескопу Gaia. Побачити чорну дірку неможливо за визначенням, але її місцезнаходження видала зірка-компаньйон, орбіту якої спотворює жахлива ґравітація.

 

Маса чорної діри, названої Gaia BH3, перевищує масу Сонця приблизно в 33 рази. Це робить її найбільшою з усіх нині вивчених (і достовірно підтверджених). Притому, що чорних дірок зіркової маси у нашій галактиці відкрито вже півтора десятки. Проте навіть наймасивніша з раніше виявлених дір легша за щойно відкриту в півтора рази.

 

Gaia BH3 віддалена від Землі на 2000 світлових років. Ближче — лише Gaia BH1, виявлена три роки тому у сузір'ї Єдинорога: до неї 1500 св. років.

 

«Ніхто й уявити не міг, що прямо у нас під боком може бути така масивна чорна діра — залишаючись при цьому не виявленою», — зазначив астроном Паризької обсерваторії Пасквалі Пануццо (Pasquali Panuzzo).

 

Щоб підтвердити зроблене відкриття, була потрібна команда з більш ніж 300 науковців з усіх континентів.

16.04.2024

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