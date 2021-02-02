Галицькі хроніки COVID-19: 2 лютого.

Станом на 09:00 2 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 158 584 хворих на сovid-19. За минулу добу – 455 нових випадків: 278 – на Івано-Франківщині (проведено 880 ПЛР-досліджень), 114 – на Львівщині (проведено 475 ПЛР-досліджень) та 63 – на Тернопіллі (проведено 563 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, п'ятеро на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 лютого (09:00): 37 957 випадків, 63 нових

м. Тернопіль – 25 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 5 осіб

Лановецьки район – 2 особи

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 лютого (09:00): 71 446 випадків, 114 нових

м. Львів – 79 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 7 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 4 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 15 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 лютого (09:00): 48 181 випадок, 278 нових

м. Івано-Франківськ – 22 особи

Тисменицький район – 14 осіб

Надвірнянський район – 65 осіб

Снятинський район – 12 осіб

Косівський район – 7 осіб

Калуський район – 17 осіб

Долинський район – 19 осіб

Тлумацький район – 16 осіб

Галицький район – 20 осіб

Коломийський район – 59 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.