Галицькі хроніки COVID-19: 2 лютого.

Станом на 09:00 2 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 158 584 хворих на сovid-19. За минулу добу – 455 нових випадків: 278 – на Івано-Франківщині (проведено 880 ПЛР-досліджень), 114 – на Львівщині (проведено 475 ПЛР-досліджень) та 63 – на Тернопіллі (проведено 563 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, п'ятеро на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 лютого (09:00): 37 957 випадків, 63 нових
м. Тернопіль – 25 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 5 осіб
Лановецьки район – 2 особи
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 лютого (09:00): 71 446 випадків, 114 нових
м. Львів – 79 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 7 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 4 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 15 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 лютого (09:00): 48 181 випадок, 278 нових
м. Івано-Франківськ – 22 особи
Тисменицький район – 14 осіб
Надвірнянський район – 65 осіб
Снятинський район – 12 осіб
Косівський район – 7 осіб
Калуський район – 17 осіб
Долинський район – 19 осіб
Тлумацький район – 16 осіб
Галицький район – 20 осіб
Коломийський район – 59 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.02.2021