Галицькі хроніки COVID-19: 1 лютого.

Станом на 09:00 1 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 158 129 хворих на сovid-19. За минулу добу – 528 нових випадків: 297 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 235 ПЛР-досліджень) та 85 – на Тернопіллі (проведено 211 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та четверо у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 лютого (09:00): 37 894 випадки, 85 нових

м. Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 11 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 лютого (09:00): 71 332 випадки, 146 нових

м. Львів – 104 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 лютого (09:00): 48 903 випадки, 297 нових

м. Івано-Франківськ – 62 особи

Тисменицький район – 16 осіб

Надвірнянський район – 63 особи

Косівський район – 26 осіб

Калуський район – 9 осіб

Тлумацький район – 7 осіб

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 46 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Богородчанський район – 49 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.