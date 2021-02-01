Галицькі хроніки COVID-19: 1 лютого.

Станом на 09:00 1 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 158 129 хворих на сovid-19. За минулу добу – 528 нових випадків: 297 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 235 ПЛР-досліджень) та 85 – на Тернопіллі (проведено 211 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та четверо у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 лютого (09:00): 37 894 випадки, 85 нових
м. Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 11 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 лютого (09:00): 71 332 випадки, 146 нових
м. Львів – 104 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 лютого (09:00): 48 903 випадки, 297 нових
м. Івано-Франківськ – 62 особи
Тисменицький район – 16 осіб
Надвірнянський район – 63 особи
Косівський район – 26 осіб
Калуський район – 9 осіб
Тлумацький район – 7 осіб
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 46 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Богородчанський район – 49 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.02.2021