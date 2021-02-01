Кравчук пропонує провести референдум про Крим і Донбас.

 

Голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує провести в Україні референдум щодо Криму та Донбасу.

 

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні", – сказав Кравчук.

 

Голова делеґації в ТКГ уточнив, що українці мали би накреслити межу поступок. "Йдеться про мир і війну, життя і смерть... Рідко буває, щоб люди так розходилися. І, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", – заявив Кравчук.

 

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада прийняла закон про референдум.

 

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не виключає проведення референдуму про домовленості з Росією. "Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте? Це нормальна розмова з людьми", – сказав Зеленський, розкриваючи думку про плебісцит щодо переговорів із РФ.

 

01.02.2021

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