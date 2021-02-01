Франція закликала Німеччину відмовитися від «Північного потоку – 2».

Новий заклик з Парижа пролунав на тлі придушення в Росії акцій на підтримку Олексія Навального.

Клеман Бон

На тлі арешту російського опозиціонера Олексія Навального і жорстких придушень акцій на його підтримку в Росії Франція закликала уряд Німеччини відмовитися від проекту будівництва нового газогону з Росії до Німеччини «Північний потік – 2». Про це повідомило французьке видання Sud Ouest.

Йдеться про висловлювання державного секретаря Франції у справах Європи Клемана Бона (Clément Beaune), які пролунали під час інтерв'ю радіостанції France Inter в понеділок, першого лютого. Торкаючись теми Навального і акцій протесту в Росії, а також евентуальної реакції Заходу на це, він нагадав, що «санкції вже вжито, ми могли б запровадити й нові (штрафні заходи – ред.), але ми повинні усвідомлювати, що цього недостатньо». «Ми маємо йти далі, можна розглянути варіант (припинення будівництва – ред.) «Північного потоку». Але це повинно бути рішенням Німеччини, оскільки він розташований в Німеччині. І ми завжди говорили, що відчуваємо великі сумніви з приводу цього проєкту в даному контексті», – зазначив державний секретар.

На уточнююче питання про те, чи виступає Франція за згортання проєкту «Північний потік – 2», Бон відповів: «Ми, дійсно, вже говорили це».

Раніше припинення будівництва нового газогону через а арешту Навального вже зажадав Європарламент. США і низка країн Європи, в тому числі Польща, вже давно різко критикують німецько-російський проєкт, попереджаючи про ризик подальшого посилення залежності Німеччини від російського газу і негативні наслідки для східноєвропейських держав.

У політикумі самої Німеччині останнім часом також посилюються заклики до припинення «Північного потоку – 2». Зокрема проти цього газпромівського проєкту виступає ліберальна Вільна демократична партія і Партія зелених.