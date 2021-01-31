Галицькі хроніки COVID-19: 31 січня.

Станом на 09:00 31 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 157 601 хворий на сovid-19. За минулу добу – 667 нових випадків: 412 – на Івано-Франківщині, 145 – на Львівщині (проведено 221 ПЛР-дослідження) та 110 – на Тернопіллі (проведено 471 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 січня (09:00): 37 809 випадків, 110 нових
м. Тернопіль – 22 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 січня (09:00): 71 186 випадків, 145 нових
Львів – 47 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 21 особа
Бродівський район – 2 особи
Золочівський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 10 особа
Пустомитівський район – 13 осіб
Турківський район – 1 особа
Сокальський район – 17 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 січня (09:00): 48 606 випадків, 337 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.01.2021