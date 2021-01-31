Галицькі хроніки COVID-19: 31 січня.

Станом на 09:00 31 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 157 601 хворий на сovid-19. За минулу добу – 667 нових випадків: 412 – на Івано-Франківщині, 145 – на Львівщині (проведено 221 ПЛР-дослідження) та 110 – на Тернопіллі (проведено 471 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 січня (09:00): 37 809 випадків, 110 нових

м. Тернопіль – 22 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 січня (09:00): 71 186 випадків, 145 нових

Львів – 47 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Бродівський район – 2 особи

Золочівський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 10 особа

Пустомитівський район – 13 осіб

Турківський район – 1 особа

Сокальський район – 17 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 січня (09:00): 48 606 випадків, 337 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.