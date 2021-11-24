На Львівщині покажуть 3D-мапінг історії старовинної церкви.

 

У суботу, 27 листопада, у Комарно на Львівщині презентують відеомапінг «Михайлівська церква в Комарно: до основ». За допомогою 3D-мапінгу глядачі зможуть побачити дерев’яну святиню у всій красі, з реконструкцією втрачених елементів, зокрема іконостасу. Про це повідомили у департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

 

 

Дерев’яна церква Архистратига Михаїла в Комарно збудована у 18 столітті і є пам'яткою архітектури національного значення. Наразі храм недіючий, але може бути добрим туристичним магнітом для громади. Для її промоції вирішили застосувати інноваційний метод привернення уваги – 3D-мапінг, розповіла директорка департаменту Олена Василько.

 

 

Його створила креативна продакшн-студія Kurbas Pro, головний художник – Володимир Стецькович.

 

 

«Вперше в Україні за допомогою 3D-мапінгу покажуть авторську інтерпретацію історії дерев’яної святині. За допомогою світла та звуку дерев’яному храму «повернуть» втрачені елементи іконостасу, а глядачі зможуть побачити церкву «живою», коли вона ще була діюча та наповнена людьми», – зазначають організатори.

 

Відеомапінг запланований на 17:00 та 18:00. Участь у події безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням, та з дотриманням усіх карантинних обмежень.

 

Для довідки.

 

Дерев’яна церква святого Михайла у Комарному є пам’яткою архітектури національного значення, збудованою у 1754 році.

 

Церква збудована з соснових брусів на підмурівках з цегли та каменю. Три її зруби пов’язані в одне ціле широким піддашшям. Стіни підопасання складаються з відкритих брусів, надопасання – кожуховані гонтами. Стіни бабинця і вівтаря під опасанням квадратні в плані, а над опасанням мають зрізані кути. Церкву завершують три восьмерики, вкриті верхами, які вінчають ліхтарі з маківками. Центральний восьмерик над навою ширший за інші, а його ліхтар двоярусний.

 

Під час реставрації 1965–1967 років під керівництвом архітектора Івана Могитича церкві повернули первісний вигляд, розібравши добудови. Проте ще 40 років вона простояла закритою. У сучасній Україні провели реставрацію на кошти, зібрані греко-католицькою та православною громадами міста. Майстри з Карпат замінили гонт, тож давній храм виглядає як новий.

 

В інтер’єрі церкви збереглися фрагменти стінопису XVIII століття і частина старого іконостасу. Більшість ікон з нього у 1980-их роках були перевезені до Львівського музею народної архітектури. Найвідоміша з них – написана в 1679 році ікона «Одигітрія» роботи Матвія Доморадського, придворного живописця короля Яна ІІІ Собеського. Більшість інших ікон, як вважається, теж написані цим маляром та його учнями.

 

Після відновлення храму для іконостасу були написані нові образи. Цікаво, що Ісус Христос та Богородиця на іконах намісного ряду зображені в українських вишиванках.

 

Фото kray.org.ua

24.11.2021

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