Пролітаючи над:... Церква Св. Дмитра у Маткові

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. 

Сьогодні ж це невелика церковця у селі Матків – справді видатна пам'ятка бойківської архітектури, збудована ще в першій половині позаминулого століття.

 

У карпатському селі Матків розташована видатна пам'ятка бойківської архітектури – церква Святого Дмитра. Її споруджено у 1838 році і освячено як храм Собору Пресвятої Богородиці. Будували храм майстри Іван Мельникович та Василь Іваникович. Дзвіницю, що стоїть поруч, звів у 1924 майстер Михайло Веклич.

 

Перед самою війною, у 1939 році, храм суттєво відремонтували, а вже після війни радянська влада його закрила. Святиня стояла зачиненою понад 40 років, а у 1989 році її знову відкрили і освятили на честь Святого Дмитра.

 

Влітку 2010-го блискавка влучила в церкву. Вона зайнялася, однак від знищення пам'ятку врятувала автоматична протипожежна система.

 

Первісно храм повністю був вкритий ґонтом, однак від 1928 року дах під бляхою, а стіни оббиті дошками.

 

2013 року Дмитрівську церкву у Маткові внесли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

 

Бойківський тип дерев’яного храму більшість фахівців називає вершиною дерев’яної української архітектури. Всього збережено 70 храмів такого типу.

 

 

 

05.06.2020

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