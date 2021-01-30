Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня.

Станом на 09:00 30 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 157 009 хворих на сovid-19. За минулу добу – 892 нових випадки: 412 – на Івано-Франківщині, 356 – на Львівщині (проведено 1104 ПЛР-дослідження) та 124 – на Тернопіллі (проведено 614 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 січня (09:00): 37 699 випадків, 124 нових

м. Тернопіль – 34 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 січня (09:00): 71 041 випадок, 356 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 січня (09:00): 48 269 випадків, 412 нових

Івано-Франківськ – 70 осіб

Тисменицький район – 30 осіб

Надвірнянський район – 84 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 34 особи

Калуський район – 14 осіб

Долинський район – 9 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 58 осіб

Рожнятівський район – 13 осіб

Богородчанський район – 57 осіб

Городенківський район – 22 особи

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.