Галицькі хроніки COVID-19: 30 січня.

Станом на 09:00 30 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 157 009 хворих на сovid-19. За минулу добу – 892 нових випадки: 412 – на Івано-Франківщині, 356 – на Львівщині (проведено 1104 ПЛР-дослідження) та 124 – на Тернопіллі (проведено 614 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня (09:00): 37 699 випадків, 124 нових
м. Тернопіль – 34 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня (09:00): 71 041 випадок, 356 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 січня (09:00): 48 269 випадків, 412 нових
Івано-Франківськ – 70 осіб
Тисменицький район – 30 осіб
Надвірнянський район – 84 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 34 особи
Калуський район – 14 осіб
Долинський район – 9 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 58 осіб
Рожнятівський район – 13 осіб
Богородчанський район – 57 осіб
Городенківський район – 22 особи
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.01.2021