Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником «палацу Путіна».

Він пояснив свою тривалу мовчанку в цьому питанні «суто людським фактором».

Російський олігарх з близького оточення російського президента Аркадій Ротенберг в інтерв'ю телеграм-каналу Mash заявив, що саме він є власником «палацу Путіна» під Геленджиком на мисі Ідокопас, відомого завдяки фільму-розслідуванню Олексія Навального «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря».

Бізнесмен зазначив, що у проекту раніше було багато кредиторів, проте запевнив, що нині він є його бенефіціаром. «Зараз це буде вже не таємниця. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка. Місце шикарне», – запевнив він.

Ротенберг уточнив, що на мисі Ідокопас будується Апарт-готель, оскільки йому «дуже подобається» готельний бізнес. Бізнесмен розповів, що об’єкт повинен відкритися через два-три роки. Він додав, що у нього є аналогічні об'єкти на території окупованого Росією українського півострова Крим, а також на Далекому Сході й Алтаї.

Відповідаючи на запитання, чому раніше не заявляв, що володіє палацом в Геленджику, Ротенберг покликався на «суто людський фактор». «Скандал, пишуть всяке, на мені і так санкції», – сказав він, додавши, що збирався оголосити себе власником цього об'єкта після завершення будівництва.

У стрічки «Палац для Путіна» за менше, ніж за два тижні зафіксовано понад 100 мільйонів переглядів. Весь цей час представники влади, включно зі самим російським президентом Володимиром Путіним, і близькі до неї джерела намагалися переконати росіян, що відео про таємну резиденції президента Росії в Геленджику не становить жодного інтересу. А головне, що ні кремлівський шеф, ні наближені до нього люди не мають до об’єкту жодного стосунку.

Евентуальна вартість будівлі оцінюється в 100 мільярдів рублів. У районі розташування об'єкта діє безполітної зона і суворий режим відвідування.