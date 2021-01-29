Галицькі хроніки COVID-19: 29 січня.

Станом на 09:00 29 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 155 142 хворих на сovid-19. За минулу добу – 975 нових випадків: 356 – на Івано-Франківщині, 440 – на Львівщині (проведено 1131 ПЛР-дослідження) та 179 – на Тернопіллі (проведено 573 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня (09:00): 37 575 випадків, 179 нових
м. Тернопіль – 48 осіб
Бережанський район – 4 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 20 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня (09:00): 70 685 випадків, 440 нових
м. Львів – 228 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 січня (09:00): 47 857 випадків, 356 нових
Івано-Франківськ – 74 особи
Тисменицький район – 40 осіб
Надвірнянський район – 52 особи
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 16 осіб
Долинський район – 18 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 27 осіб
Коломийський район – 50 осіб
Рожнятівський район – 13 осіб
Богородчанський район – 31 особа
Городенківський район – 6 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.01.2021