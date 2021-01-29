Галицькі хроніки COVID-19: 29 січня.

Станом на 09:00 29 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 155 142 хворих на сovid-19. За минулу добу – 975 нових випадків: 356 – на Івано-Франківщині, 440 – на Львівщині (проведено 1131 ПЛР-дослідження) та 179 – на Тернопіллі (проведено 573 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 січня (09:00): 37 575 випадків, 179 нових

м. Тернопіль – 48 осіб

Бережанський район – 4 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 20 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 січня (09:00): 70 685 випадків, 440 нових

м. Львів – 228 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 січня (09:00): 47 857 випадків, 356 нових

Івано-Франківськ – 74 особи

Тисменицький район – 40 осіб

Надвірнянський район – 52 особи

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 16 осіб

Долинський район – 18 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 50 осіб

Рожнятівський район – 13 осіб

Богородчанський район – 31 особа

Городенківський район – 6 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.