ОВК на окрузі №87 прийняла уточнений протокол без врахування зниклих бюлетенів.

Увечері 14 квітня Окружна виборча комісія округу №87 зібралася, щоб перерахувати голови з ДВК, щодо яких є рішення судів. Прийняття уточненого протоколу відбулося без урахування зниклих бюлетенів. У підсумку лідером виборчих перегонів залишився кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Фото www.oporaua.org

«Ввечері 14 квітня на своєму засіданні ОВК округу №87 розглянула питання уточнення протоколу про підсумки голосування на семи дільницях, щодо яких були прийняті судові рішення і доручення від ЦВК скласти протокол із позначкою "Уточнений" про підсумки голосування в окрузі 87. За даними прийнятого уточненого протоколу ОВК округу №87, щодо двох лідерів виборчих перегонів зазначені такі цифри: Василь Вірастюк – 15 536 голосів, Олександр Шевченко (1971 р.н.) – 15 114 голосів», – зазначено у повідомленні ОПОРИ.

За інформацією спостерігачів, по п’яти виборчих дільницях до уточненого протоколу ввійшли ті цифри, які були відображені у протоколі засідання ОВК раніше, без урахування бюлетенів для голосування, нестачу яких було виявлено.

«По дільниці 261027 (Яремче) ОВК прийняла рішення не враховувати виборчі бюлетені, адже на контрольних листах у великих та переносній скриньках були відсутні печатки. Таким чином, відомості щодо голосування за кожного кандидата по вказаній дільниці не увійдуть до уточненого протоколу ОВК», – зазначено у повідомленні ОПОРИ.

Фото https://www.oporaua.org

На підставі рішень судів ОВК врахувала відомості первинного протоколу щодо ДВК 260012 у с. Горохолин ліс.

Фото https://www.oporaua.org

«Зібратися для прийняття уточненого протоколу ОВК зобов’язало і судове рішення, і доручення ЦВК від 12 квітня. Питання викликають рішення по конкретних дільницях. Фактично, маємо три види випадків. Є два випадки, коли суд визнав протиправним сам перерахунок голосів. Є п’ять випадків, коли суд скасував "недійсність" протоколів з ДВК, і є одна дільниця, по якій був визнаний протиправним перерахунок і було скасування "недійсності" протоколу судом, – прокоментувала "Збручу" юристка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. – Голова ЦВК Олег Діденко на засіданні висловив свою думку, як діяти у цій ситуації. Він зазначав, що у випадках, коли перерахунок визнаний законним, а скасовано тільки визнання недійсності протоколу ДВК, ОВК повинне встановити дані за перерахунку. У тих випадках, коли перерахунок був визнаний протиправним, складніше. Позиція голови ЦВК була така, що якщо юридичне рішення скасоване, то його наслідки не повинні братися до уваги. Виходить, що у цих випадках треба взяти не дані ОВК, а дані, отримані з ДВК. Однак цю позицію він висловив усно, а у рекомендаціях для ОВК вони відображення не знайшли».

За її словами, вчора ОВК взяла до уваги дані лише з однієї ДВК, де не було жодних розбіжностей і бюлетені не зникли. Відносно двох інших дільниць, де також перерахунок був визнаний протиправним, ОВК не врахувала дані з ДВК без недостачі бюлетенів, а врахувала дані, встановлені ОВК.

Так вчинили у випадку ДВК №260012, де не було жодного розходження у виборчих бюлетенях і нічого не пропало. У двох інших випадках врахували дані не з ДВК без недостачі бюлетенів, а ті, які встановила ОВК.

За її словами, з огляду на зазначене, учорашнє рішення ОВК є юридично суперечливим. Юристка додала, що у рішенні судів не було прямого зобов’язання ОВК враховувати дані з протоколів «проблемних» ДВК, де недорахувалися бюлетенів. Зокрема, Івано-Франківський окружний адміністративний суд, який визнав протиправним підсумковий протокол ОВК №87, у задоволені позовних вимог щодо зобов’язання ОВК врахувати дані з протоколів із ДВК відмовив, щоб не перевищувати свої повноваження. Не було такої вказівки і від ЦВК.

Фактично, члени ОВК напередодні керувалися тим, що не можуть зарахувати до уточненого протоколу дані з бюлетенів, яких ніхто не бачив.

«Лише в одному з рішень Львівського апеляційного адміністративного суду у мотивувальній частині зазначено, що суд рекомендує ОВК взяти до уваги дані з протоколу свого безперервного засідання», – додала правниця.

Нагадаємо, 28 березня на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній.

Відповідно до протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87 від 4 квітня 2021 року, перемогу на виборах здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, випередивши Олександра Шевченка на 749 голосів.

Шевченко подав низку позовів до Івано-Франківського окружного адміністративного суду стосовно рішення ОВК про проведення повторно перерахунку та про скасування рішення про визнання виборів на дільницях недійсними.

12 квітня ЦВК доручила ОВК підготувати та надати до 17:00 15 квітня протокол з поміткою «Уточнений» з урахуванням судових рішень.