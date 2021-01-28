Галицькі хроніки COVID-19: 28 січня.

 

Станом на 09:00 28 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 155 142 хворих на сovid-19. За минулу добу – 929 нових випадків: 262 – на Івано-Франківщині, 454 – на Львівщині (проведено 1255 ПЛР-досліджень) та 213 – на Тернопіллі (проведено 680 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та семеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 січня (09:00): 37 396 випадків, 213 нових

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 7 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Монастириський район – 22 особи

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 січня (09:00): 70 245 випадків, 454 нових

Львів – 236 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 66 осіб

Радехівський район – 11 особа

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 26 осіб

Стрийський район – 12 особи

Яворівський район – 11 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 січня (09:00): 47 501 випадок, 262 нових

Івано-Франківськ – 42 особи

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 67 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 11 осіб

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 70 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

28.01.2021

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