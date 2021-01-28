Галицькі хроніки COVID-19: 28 січня.

Станом на 09:00 28 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 155 142 хворих на сovid-19. За минулу добу – 929 нових випадків: 262 – на Івано-Франківщині, 454 – на Львівщині (проведено 1255 ПЛР-досліджень) та 213 – на Тернопіллі (проведено 680 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та семеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня (09:00): 37 396 випадків, 213 нових
м. Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 7 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Монастириський район – 22 особи
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня (09:00): 70 245 випадків, 454 нових
Львів – 236 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 66 осіб
Радехівський район – 11 особа
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 26 осіб
Стрийський район – 12 особи
Яворівський район – 11 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 січня (09:00): 47 501 випадок, 262 нових
Івано-Франківськ – 42 особи
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 67 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 1 особа
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 11 осіб
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 70 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.01.2021