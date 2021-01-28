Суд вирішив залишити Навального за ґратами.

Захист російського опозиціонера подаватиме апеляцію, звернеться теж до ЄСПЛ.

Московський обласний суд у четвер, 28 січня визнав законним затримання російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Суд вислухав думки сторін і відхилив скаргу опозиціонера щодо свого затримання. Відтак Навальний пробуде під вартою щонайменше до 15 лютого.

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії повідомила суду, що Олексій Навальний порушував правила умовного покарання. «Він систематично порушував умови випробувального терміну ще до своєї шпиталізації, зокрема – мінімум шість разів з січня до серпня 2020 року не з'являвся на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію у встановлені дні», – заявила представниця відомства Олена Коробкова. Вона наполягала на тому, щоб замінити опозиціонеру умовне покарання на реальне.

Сам Навальний, котрий брав участь в засіданні суду через відеозв'язок зі СІЗО «Матросская тишина», заявив, що не здивований цим рішенням. «Мені ще до суду все було зрозуміло. У цьому і було завдання: не просто беззаконня (беззаконня – це річ, звична в Росії) – це демонстративне беззаконня для того, щоб залякати і мене, і всіх інших. Це демонстративне беззаконня, яке творять навіть не судді, тому що судді тут просто слухняні раби. А творять ті люди, які обікрали нашу країну, і обкрадають 20 років. І вони хочуть заткнути рота всім таким, як я. Не тільки мені – в моїй особі величезній кількості людей», – підкреслив політик.

Проте захист Навального продовжить домагатися звільнення політика, який був затриманий російськими властями відразу після повернення на батьківщину з Німеччини, де лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною «Новичок». «Підемо і в касацію, і в ЄСПЛ, всюди підемо», – сказав адвокат Навального Вадим Кобзєв. Адвокатка Ольга Михайлова сподівається, що Європейський суд стане на їхній бік, оскільки вважає, що проти її підзахисного було порушено цілу низку статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, в тому числі право на свободу і на справедливий судовий розгляд.