На Тернопіллі цьогоріч відремонтують 60 км місцевих доріг.

 

На Тернопільщині протягом року планують відремонтувати найпроблемніші ділянки автомобільних доріг місцевого значення, а це близько 60 км. Про це у четвер, 28 січня, повідомила пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.

 

Фото https://vcrti.com.ua

 

«Цьогоріч планується відремонтувати близько 60 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Понад 100 м погонних мостів та близько 100 тис. м² доріг комунальної власності», – зазначив начальник управління регіонального розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської ОДА Олег Продан.

 

Загалом на дороги місцевого значення передбачено понад 480 мільйонів гривень. Близько 20% коштів витратять на експлуатаційне утримання автошляхів.

 

Окрім ремонту доріг, в області планують будівництво північно-східного обходу міста Тернопіль.

 

Наразі Служба автомобільних доріг у Тернопільській області проводить викуп земельних ділянок для її будівництва: придбали 29 із 56 необхідних у Байковецькій та Великобірківській ОТГ. Кошти на компенсацію громадянам виділив уряд.

 

«Наступним етапом стане оголошення державних закупівель на будівництво дороги та розв’язки на умовах Європейського інвестиційного банку, котрий фінансує будівництво. Тендери будуть міжнародними, тому замовником стане не Служба автомобільних доріг, а «Укравтодор». На будівництво нової дороги та транспортної розв’язки потрібно щонайменше два роки. Точна дата початку та фінішу робіт буде визначена у контракті з підрядною організацією, котра переможе у тендері», – повідомив виконувач обов’язків начальника САД у Тернопільській області Михайло Качур.

 

Фото www.facebook.com/ternopil.ukravtodor

 

Додамо, що північно-східний обхід Тернополя – автошлях І технічної категорії з чотирма смугами руху, будівництво якого дозволить розвантажити вулиці обласного центру від транзитного транспорту та покращити безпеку руху. Він з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці і дві міжнародні траси – М-19 та М-12. Фінансує будівництво Європейський інвестиційний банк.

 

Також на Тернопільщині у 2021 році продовжать ремонт доріг державного значення. Зокрема, траси Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль на суму 1 мільярд 308 мільйонів. На ремонт мосту на вказаній ділянці дороги передбачено 63,5 мільйона гривень.

 

Ремонтуватимуть ділянку траси М-12 Стрий-Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка з 97 по 145 км за 1 мільярд 145 мільйонів гривень.  Від кордону з Прикарпаттям буде капітальний ремонт автошляху, а від Бережан до обласного центру – поточний середній, повідомили у САД у Теронопільській області.  Ця ділянка дороги стане частиною майбутньої траси М-30 Стрий-Ізварине, що має сполучити дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Загальна довжина траси становитиме 1392,3 км,  дорога перетинатиме 10 областей, серед яких Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька і Луганська.

 

Фото www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

 

Торік на Тернопільщині відремонтували 162 км доріг, тоді як у 2019 році – 17,8 км.

28.01.2021

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