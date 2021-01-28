Верховна Рада вдруге не пустила Вітренка на посаду віце-прем'єра.

Верховна Рада України вдруге відмовилася призначати Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

За кандидатуру Вітренка на четверговому засіданні парламенту проголосувало 204 народних депутати: 177 – від “Слуги народу”, 18 – від групи “Довіра” і ще 9 позафракційних. Решта фракцій не дали жодного голосу.

Кандидатуру Вітренка особисто рекомендував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму виступі перед народними депутатами Вітренко – раніше відомий як ліберал – заявив, що він підтримує рішення про регулювання державою газового ринку.

"Були розроблені системні пропозиції щодо вирішення найболючіших питань галузі, таких як енергетична залежність, маніпуляції на ринку, технічна розбалансованість і неекологічність енергетичної системи, боргова криза. Це показує, що ми можемо робити для того, щоб реалізувати положення, які закладені в Конституцію України, – соціальна держава, з ринковою економікою, яка інтегрується у Європу", – відзвітувався в.о. міністра.

Після провального голосування Юрій Вітренко написав у Facebook, що він може піти з уряду (теперішня посада – заступник міністра).

"Я чесно спробував. І мені не соромно звітувати за те, що я зміг зробити за місяць, при цьому з дуже обмеженими повноваженнями", – прокоментував він.