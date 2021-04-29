ВР призначила міністром енергетики Германа Галущенка – сподобався навіть "ОПЗЖ".

Верховна Рада підтримала призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

За таке рішення проголосувало 305 народних депутатів, передає аґенція "Укрінформ".

Представники партії "Слуга народу" ще 22 квітня обговорили кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики. Пізніше, 26 квітня, фракція почала збирати підписи за призначення. А через два дні підтримав його і комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Галущенко є віцепрезидентом НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року. У 2013–2014 роках він уже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

Кандидатуру Галущенка підтримали: фракція "Слуги народу" – 227 голосів, "Батьківщини" – 17, "За майбутнє" – 14, "Опозиційна платформа – За життя" – 20, групи "Довіра" – 19, позафракційні – 8.

Під час виступу у парламенті Галущенко заперечив інформацію про те, начебто він є креатурою Андрія Деркача.

"Всі історії стосовно моїх зв’язків з олігархатом, а зокрема з [нардепом Андрієм] Деркачем, є абсолютним фейком, який розповсюджується на інформаційну дискредитацію компанії перш за все. Тому давайте припиняти всі ці істерії. Якщо є питання і є бажання довести – то, будь ласка, є маса можливостей показати наказ Деркача про моє призначення в "Енергоатом". Знайдіть його. Показати рішення суду, де я вписаний як представник, адвокат Деркача. Знайдіть його", – сказав Галущенко, згідно з повідомленням NV.ua.

Галущенко зазначив, що українська енергетика перебуває "в дуже скрутній ситуації".

"Величезні борги, диспропорції на ринку електроенергії, незавершеність інтеграції енергосистем з ЄС, висока енергоємкість українських промислових підприємств, коливання цін на газ взимку, тіньовий ринок паливно-мастильних матеріалів, багаторічні проблеми вугільної галузі. Зовнішні загрози в енергетиці теж вимагають надзвичайних зусиль дипломатії", – перелічив Галущенко.

Перед голосуванням керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін закидав Галущенку, що той сприяв схемам Ахметова і Коломойського.

"Коли я вперше почув про можливе призначення міністром енергетики Галущенка (віцепрезидента “Енергоатому”) – подумав, що це жарт. У нас же ніби деолігархізація на марші. А міністром призначають людину, за керівництва якої державний “Енергоатом” продавав електроенергію олігархам значно (часом удвічі) дешевше за ринок. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі “Енергоатом” подарував кампаніям Ахметова і Коломойського наших 65 мільйонів гривень. По цій схемі НАБУ навіть провадження веде, в рамках якого вже й обшуки відбулися. Навіщо це призначення?" – здивувався Шабунін.