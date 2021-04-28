Кабмін звільнив Коболєва з посади головою правління "Нафтогазу" і призначив Вітренка.

 

Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Натомість новим головою призначено Юрія Вітренка.

 

 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

 

"З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", – йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі".

 

Кабмін поставив новим керівником компанії завдання системно збільшити видоуток українського газу, а також взятися до формування повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.

 

Уряд під час свого засідання розглянув звіт про діяльність державної компанії "Нафтогаз" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн, натомість у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною.

 

Андрія Коболєва призначили керівником "Нафтогазу" у березні 2014 року. Минулого року Кабмін продовжив контракт Коболєва на чотири роки, до березня 2024 року. 

 

Вітренко із листопада 2018 року до липня 2020-го був виконавчим директором "Нафтогазу". У грудні минулого року Вітренка призначили т.в.о. міністра енергетики. Його кандидатуру на посаду міністра енергетики тричі виносили на голосування у Верховній Раді, але він жодного разу не отримав належну кількість голосів.

 

28.04.2021

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