Галицькі хроніки COVID-19: 27 січня.

 

Станом на 09:00 27 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 154 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 484 нових випадки: 167 – на Івано-Франківщині, 221 – на Львівщині (проведено 1034 ПЛР-дослідження) та 96 – на Тернопіллі (проведено 726 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня (09:00): 37 183 випадки, 96 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України 97 нових випадків)

 

м. Тернопіль – 42 особи

Бережанський район – 4 особи

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 5 осіб 

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 3 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня (09:00): 69 791 випадок, 221 новий

Львів – 105 осіб

Бродівський район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 25 осіб

Золочівський район – 14 осіб

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 23 особи

Радехівський район – 1 особа

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 14 осіб

Турківський район – 6 осіб

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 січня (09:00): 47 239 випадків, 167 нових

м. Івано-Франківськ – 71 особа

Тисменицький район – 22 особи

Надвірнянський район – 11 осіб

Снятинський район – 2 особи

Долинський район – 8 осіб

Галицький район – 7 осіб

Коломийський район – 23 особи

Рожнятівський район – 3 особи

Богородчанський район – 15 осіб

Городенківський район – 4 особи

Рогатинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

27.01.2021

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