Галицькі хроніки COVID-19: 27 січня.

Станом на 09:00 27 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 154 213 хворих на сovid-19. За минулу добу – 484 нових випадки: 167 – на Івано-Франківщині, 221 – на Львівщині (проведено 1034 ПЛР-дослідження) та 96 – на Тернопіллі (проведено 726 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня (09:00): 37 183 випадки, 96 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 97 нових випадків)
м. Тернопіль – 42 особи
Бережанський район – 4 особи
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 3 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня (09:00): 69 791 випадок, 221 новий
Львів – 105 осіб
Бродівський район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 25 осіб
Золочівський район – 14 осіб
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 23 особи
Радехівський район – 1 особа
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 14 осіб
Турківський район – 6 осіб
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 січня (09:00): 47 239 випадків, 167 нових
м. Івано-Франківськ – 71 особа
Тисменицький район – 22 особи
Надвірнянський район – 11 осіб
Снятинський район – 2 особи
Долинський район – 8 осіб
Галицький район – 7 осіб
Коломийський район – 23 особи
Рожнятівський район – 3 особи
Богородчанський район – 15 осіб
Городенківський район – 4 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.01.2021