Івано-Франківськ отримав нового головного архітектора.

 

На посаду головного архітектора Івано-Франківська призначено Ігоря Мусіловського. Про це повідомив у групі «Архітектура-ІФ» у Facebook Роман Марцінковський.

 

Фото https://pik.net.ua

 

За його інформацією, розпорядженням міського голови від 15.01.21 Мусіловський Ігор Михайлович є виконуючим обов’язки першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради – головного архітектора міста.

 

 

Фото www.facebook.com/groups/architectura.if

 

Раніше новопризначений керівник обіймав посаду начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області. У грудні 2020 року він подав декларацію про доходи перед звільненням.

 

Нагадаємо, донедавна посаду головного архітектора обіймав Артур Прокіпчук (т. в. о. першого заступника начальника Управління архітектури та містобудування).

 

27.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21 | | Україна
Скривджені (і кривдники) всього світу, єднайтесь
Кармен Посадас
Мистецтвом ображати мусульман небезпечно, а з юдеями краще не зв'язуватися. Ідеальним об'єктом для цього є католицька Церква
25.01.21 | | Дискурси
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука
О-ля-ля! #Irvanets 6.0
Юрій Андрухович
До ювілею Підскарбія Бу-Ба-Бу, позашлюбного сина поетів-шістдесятників, віднині так само шістдесятника, леґенди і совісті сучасної української поезії
24.01.21 | | Дискурси
Павза по виставі
Сергій Васильєв
Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.
24.01.21 | | Штука
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. IV.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». Четверта частина: початок Великої війни.
24.01.21 | | Минуле
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.