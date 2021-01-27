Івано-Франківськ отримав нового головного архітектора.

На посаду головного архітектора Івано-Франківська призначено Ігоря Мусіловського. Про це повідомив у групі «Архітектура-ІФ» у Facebook Роман Марцінковський.

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За його інформацією, розпорядженням міського голови від 15.01.21 Мусіловський Ігор Михайлович є виконуючим обов’язки першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради – головного архітектора міста.

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Раніше новопризначений керівник обіймав посаду начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області. У грудні 2020 року він подав декларацію про доходи перед звільненням.

Нагадаємо, донедавна посаду головного архітектора обіймав Артур Прокіпчук (т. в. о. першого заступника начальника Управління архітектури та містобудування).