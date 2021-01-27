Більшість республіканців у Сенаті США – проти імпічменту Трампа.

Лише п’ятеро сенаторів-республіканців проголосували проти рішення про неконституційність імпічменту.

 

 

У сенаті США відбулося знакове процедурне голосування щодо продовження судового процесу про імпічмент Дональда Трампа. Як повідомило радіо Voice of America, воно було ініційоване сенатором-республіканцем Рендом Полом (Rand Paul) від штату Кентуккі, котрий намагався визнати процес відсторонення Трампа з посади заднім числом неконституційним.

 

Ініціативу Пола підтримало 45 сенаторів – всі вони республіканці, проти неї проголосувало 55 сенаторів, тобто всі демократи плюс п’ятеро республіканців. Так, на її підтримку висловився, наприклад, лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell), котрий раніше визнавав, що Трамп спровокував натовп на участь у заворушеннях у Капітолію шостого січня.

 

Попри те, що прихильники імпічменту нібито й перемогли, експерти прогнозують, що такий розклад сил свідчить, що відсторонення Дональда Трампа з посади, скоріш за все, вдруге зазнає поразки. Справа в тому, що для ухвалення остаточного вердикту щодо імпічменту в сенаті будуть потрібні 2/3 голосів (не менше 67 зі 100). Оскільки 45 республіканців підтримали Пола і тим самим фактично погодилися з тим, що вважають процес неконституційним, це означає, що з великим ступенем ймовірності демократи під час підсумкового голосування не зможуть заручитися підтримкою 67 сенаторів. Адже для цього демократам треба перетягнути на свій бік аж 17 сенаторів-республіканців.

 

«Ініціювавши голосування, я прагнув фактично провести своєрідну перевірку, чи зможе постанова отримати підтримку принаймні 34-х республіканців. Співвідношення сил, яке врешті вийшло, свідчить про те, що процес імпічменту заздалегідь приречений на провал», – так сам Ренд Пол прокоментував результати голосування.

 

Нагадаємо, що Палата представників Конґресу США 25 січня офіційно передала до сенату обвинувальний висновок щодо Дональда Трампа. Експрезидента звинувачують в підбурюванні своїх прихильників до нападу на Капітолій шостого січня 2021 року. У разі визнання вини Трамп позбудеться різноманітних привілеїв і пільг, які надаються колишнім президентам, і втратить право виставляти свою кандидатуру на майбутніх виборах. Очікується, що сенат розпочне процес дев’ятого лютого.

27.01.2021

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