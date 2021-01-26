Резолюцію про імпічмент Трампа передано до Сенату.

Очікується, що процес розпочнеться дев’ятого лютого.

Чак Шумер

У понеділок ввечері, 25 січня, представники Палати представників Конґресу США передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента Дональда Трампа. Він звинувачений в підбурюванні своїх прихильників до нападу на Капітолій шостого січня 2021 року. Очікується, що дев’ятого лютого Сенат розпочне судовий процес. Про це повідомив телеканал MSNBC.

Безпрецедентність ситуації полягає в тому, що процедури відсторонення від влади вперше в історії США двічі зазнає один і той же президент, причому в другому випадку – після того, як вже склав свої повноваження.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер запевнив, що процес імпічменту пройде відносно швидко, оскільки не потребує залучення великої кількості свідків. «Суд буде проведено належним чином, але відносно швидко. Я не думаю, що є необхідність в залученні великої кількості свідків», – зазначив він.

В ході засідань дев’ятеро членів Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в ролі присяжних. Головуватиме на процесі сенатор-демократ Патрік Легі (Patrick Leahy), котрий виступає в ролі тимчасового голови Сенату. Цікаво, що якби мова йшла про імпічмент чинного президента, то головуючим був би, згідно з американським законодавством, керівник Верховного суду США Джон Робертс (John Roberts). Саме він був головою на процесі в рамках першого імпічменту Трампа. Однак з урахуванням того, що президентські повноваження Трампа спливли 20 січня, роль голови вперше в історії США відведена сенаторові.

Демократи нині контролюють Сенат, маючи у своєму активі 50 сенаторів і віцепрезидентку, котра теж володіє правом голосу у верхній палаті Конґресу. Однак для ухвалення остаточного вердикту потрібні дві третини голосів (не менше 67 зі 100), тож демократам треба ще перетягти на свій бік 17 сенаторів-республіканців. Якщо таки буде ухвалене позитивне рішення щодо імпічменту, то воно не підлягатиме оскарженню.