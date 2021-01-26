Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня.

Станом на 09:00 26 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 153 729 хворих на сovid-19. За минулу добу – 517 нових випадків: 255 – на Івано-Франківщині, 167 – на Львівщині (проведено 881 ПЛР-дослідження) та 95 – на Тернопіллі (проведено 587 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та семеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан тепер становить 2,26%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня (09:00): 37 087 випадків, 95 нових
м. Тернопіль – 40 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня (09:00): 69 570 випадів, 167 нових
Львів – 126 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 січня (09:00): 47 072 випадки, 255 нових
Івано-Франківськ – 20 осіб
Тисменицький район – 23 особи
Надвірнянський район – 100 осіб
Косівський район – 7 осіб
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 39 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 7 осіб
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 33 особи
Городенківський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.01.2021