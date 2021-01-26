Галицькі хроніки COVID-19: 26 січня.

Станом на 09:00 26 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 153 729 хворих на сovid-19. За минулу добу – 517 нових випадків: 255 – на Івано-Франківщині, 167 – на Львівщині (проведено 881 ПЛР-дослідження) та 95 – на Тернопіллі (проведено 587 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та семеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан тепер становить 2,26%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 січня (09:00): 37 087 випадків, 95 нових

м. Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 січня (09:00): 69 570 випадів, 167 нових

Львів – 126 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 січня (09:00): 47 072 випадки, 255 нових

Івано-Франківськ – 20 осіб

Тисменицький район – 23 особи

Надвірнянський район – 100 осіб

Косівський район – 7 осіб

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 39 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 7 осіб

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 33 особи

Городенківський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.