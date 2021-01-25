Галицькі хроніки COVID-19: 25 січня.

Станом на 09:00 25 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 153 212 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 471 новий випадок: 238 – на Івано-Франківщині (проведено 789 ПЛР-досліджень), 138 – на Львівщині (проведено 189 ПЛР-досліджень) та 95 – на Тернопіллі (проведено 256 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та одна у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня (09:00): 36 992 випадки, 95 нових
м. Тернопіль – 20 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 12 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 8 осіб
Монастирський район – 8 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня (09:00): 69 403 випадки, 138 нових
м. Львів – 60 осіб
Дрогобицький район – 11 осіб
Жидачівський район – 10 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 18 осіб
Радехівський район – 1 особа
Сокальський район – 12 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 січня (09:00): 46 817 випадків, 238 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 33 особи
Снятинський район – 9 осіб
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 8 осіб
Тлумацький район – 6 осіб
Галицький район – 18 осіб
Коломийський район – 56 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 36 осіб
Городенківський район – 3 особи
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.01.2021