Галицькі хроніки COVID-19: 25 січня.

Станом на 09:00 25 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 153 212 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 471 новий випадок: 238 – на Івано-Франківщині (проведено 789 ПЛР-досліджень), 138 – на Львівщині (проведено 189 ПЛР-досліджень) та 95 – на Тернопіллі (проведено 256 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: восьмеро людей померло на Львівщині, четверо на Тернопільщині та одна у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня (09:00): 36 992 випадки, 95 нових

м. Тернопіль – 20 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 12 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 8 осіб

Монастирський район – 8 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня (09:00): 69 403 випадки, 138 нових

м. Львів – 60 осіб

Дрогобицький район – 11 осіб

Жидачівський район – 10 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Радехівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 січня (09:00): 46 817 випадків, 238 нових

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 33 особи

Снятинський район – 9 осіб

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 8 осіб

Тлумацький район – 6 осіб

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 56 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 36 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.