СБУ затримала аґента ФСБ Едуарда Коваленка, що брав участь у провокаціях проти УНСО.

Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність мешканця Херсонщини, заявивши, що він “входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійований до так званого “МДБ ЛНР”.

“У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що у січні 2021 року через закритий канал зв’язку агент за грошову винагороду отримав від кураторів завдання сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого «тарифного майдану». Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів”, – ідеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Як повідомляє інтернет-видання “Новинарня“, насправді йдеться про Едуарда Коваленка з міста Генічеськ, колишнього голову партій УНА і “СПАС”, який уже відбував тюремний термін за антидержавну діяльність. Його "обміняли" в ОРЛО – і після звільнення він провадив “громадську діяльність” в окупованому Луганську. Однак у серпні 2020 року повернувся на Херсонщину; у Генічеську він відновив політичну активність в інтересах РФ.

Служба безпеки України інформує: “Раніше співробітники СБ України задокументували, що за вказівкою ФСБ РФ фігурант, який очолював одну з проросійських партій, здійснював збір тенденційної інформації щодо кризових явищ в соціально-економічній сфері. За задумом російських спецслужб, це мало сформувати сталий протестний потенціал у прикордонному з тимчасово анексованим Кримом регіоні, а згодом – поширитись і по всій країні… Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до АРК та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України”, – розповіли в СБУ.

Зазначається, що в лютому 2020 року агент провів у Сімферополі зустрічі з високопосадовцями “влади АРК”, зокрема так званим “головою республіки Крим” Сергієм Аксьоновим. А під час перебування в тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року “фігурант був завербований представником так званого “МДБ ЛНР” і отримав псевдонім “Джигурда”.

Коваленко дав свідчення на відео, що нібито мав виходити на політиків, працівників держструктур в Україні, працівників СБУ тощо, щоб знайти їхні корупційні зв’язки “для їх подальшого використання”. Після цього, по прибуттю на підконтрольну територію, з ним зв’язалися і попросили брати участь в акціях “по тарифному майдану” і збиранні підписів за подачу води в Крим.

На відео від спецслужби сам Коваленко (із заблуреним обличчям) розповідає про свої давні завдання, ще в 2000 роках: про те, що він мав зв’язок із представником ФСБ РФ у Москві, який просив провести акції, спрямовані проти вступу України до НАТО, та про “надання партії УНА-УНСО більш фашистського спрямування”. На це йому виділили 30 тисяч доларів, із яких 9 тисяч забрав собі той самий співробітник ФСБ.

“Я підписався під псевдонімом Кузнєцов“, – розповів чоловік.

“У скоєному каюся”, – додав Коваленко.

В СБУ не акцентували на факті затримання чоловіка, але зазначили, що триває досудове слідство за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Проросійський політичний найманець, житель Генічеська на Херсонщині (17.10.1965 р.н.), Едуард Коваленко свого часу займався дрібним бізнесом, надалі – замовленими політичними провокаціями.

На початку 2000-х років Коваленко нібито брав участь в акції “Україна без Кучми”, а в 2002 році – за сприяння групи симпатиків – очолив розкол в націоналістичній організації УНА-УНСО.

Тоді Коваленко очолив партію УНА (Українська національна асамблея), яка змінила символіку з хреста на трипелюсткову сваргу, стала на показово профашистські позиції і брала активну участь у замовлених провокаціях (тепер з’ясовується, що Коваленко робив це на замовлення ФСБ РФ).

Зокрема, найняті Коваленком “нацисти” проводили мітинги “на підтримку” кандидата у Президенти Віктора Ющенка у 2003-2004 роках. Проросійська пропаганда активно використовувала ці провокації для компрометації Ющенка.

Згодом Коваленко створив і очолив “слов’янську” партію “СПАС” (“Соціал-патріотична асамблея слов’ян”), проголосив себе “нащадком Рюриковичів”, покликаним “відродити велич єдиної Русі”.

У березні 2013 року Коваленко був єдиним представником України на з’їзді ЛДПР у Москві.

4 листопада 2014 року – в День російської єдності (державне свято РФ) – Коваленко фігурував серед організаторів невдалого “Руського маршу” в Києві. Учасником такого ж заходу він був раніше, 2008 року, в Севастополі.

У січні 2015 року, під час активної фази російської агресії, Коваленко зібрав мітинг проти мобілізації до ЗСУ перед військкоматом у Генічеську та закликав до припинення АТО.

У жовтні 2016 року там же, в Генічеську, він зібрав мітинг “на підтримку замерзаючих городян” та виступив із закликом до президента РФ Путіна закачувати газ для Генічеська із тимчасово окупованого Криму.

У травні 2017 року Генічеський районний суд виніс рішення у справі Едуарда Коваленка, якого обвинувачували в протидії мобілізації (ст. 114-1 КК України “Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань”) – 5 років позбавлення волі. У березні 2019-го Верховний Суд України підтвердив рішення першої інстанції.

29 грудня 2019 року Едуарда Коваленка обміняли в ОРЛО під час “великого обміну” полоненими й утримуваними особами. Після неповних семи місяців, проведених на окупованих територіях, Коваленко повернувся на Херсонщину.