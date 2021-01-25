У данських водах відновилося будівництво «Північного потоку – 2».

Російське судно-трубоукладач «Фортуна» розпочало роботу попри запроваджені проти нього санкції США.

У водах Данії відновилося будівництво газогону «Північний потік – 2». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію компанії-оператора майбутньої газової магістралі Nord Stream 2. Там стверджують, що будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше узгоджень. Добудову веде російське судно-трубоукладач «Фортуна».

За даними порталу відстеження судів Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від данського острова Борнгольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських суден, які, очевидно, надають трубоукладачу підтримку.

Нагадаємо, що в четвер, 21 січня, Європейський парламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газогону з огляду на отруєння й арешт російського опозиціонера Олексія Навального в Росії. А німецькі екологічні організації опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво газогону. Через що будівельні роботи у німецькій акваторії загальмувалися на довгий час.

А ще раніше, 19 січня, американська адміністрація вперше реально застосувала санкції проти учасників будівництва російського газогону. Вони торкнулися передовсім судна-трубоукладача «Фортуна», яке задіяне в будівництві газогону, і його власника – компанії «КВТ-Рус». Окрім того, у список санкцій внесено російську компанію «Рустанкер», а також танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапором.

За заявами компанії-оператора «Північного потоку – 2», проєкт готовий приблизно на 95 відсотків. Для його завершення залишилося укласти 120 кілометрів труб на водах Данії та близько 28 кілометрів на водах Німеччини.