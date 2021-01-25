Бюджет розвитку Львова: найбільше закладають на інфраструктуру та дороги.

У Львівській міській раді відбулася публічна презентація бюджету розвитку 2021 року Львівської МТГ, до 1 лютого громадськість може подавати зауваження і пропозиції до нього. Бюджет розвитку цього року пропонують на рівні 3 мільярдів 617 мільйонів гривень, що на 95 мільйонів більше ніж торік, повідомили у пресслужбі ЛМР.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич повідомила, що бюджет розвитку у 3 мільярди 617 мільйонів гривень сформують насамперед коштами, які передані із загального фонду бюджету міста, а також від відчуження комунального майна, продажу земель, облігацій або кредитних запозичень.

За її словами, наразі до розподілу залишається 2 мільярди 654 мільйонів гривень, адже частина коштів вже затверджена додатками, прийнятого депутатським корпусом загального фонду бюджету.

«Якщо, насамперед, подивитись, з яких доходів складається бюджет розвитку, то це є: передача із загального фонду – 1 мільярд 798 мільйонів гривень; доходи від продажу майна, землі та інвестиційного внеску – 700 мільйонів гривень; залишок по облігаціях – 314 мільйонів гривень, які ми не використали у 2020 році, а також 45 мільйонів гривень – вільні залишки коштів. Також пропонуємо депутатам міської ради зробити запозичення через продаж облігацій чи кредиту ЄБРР у сумі 760 мільйонів гривень. Для того, щоб ми могли забезпечити життєдіяльність усіх структур і не зупинити тих робіт, які розпочали торік», – зазначила Ірина Кулинич.

Щодо цих запозичень виникла суперечка. Депутатка Львівської міської ради від фракції «Європейської Солідарності», голова комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки ЛМР Уляна Пак заявила, що міська рада може собі дозолити залучити не понад 700 мільйонів кредитних коштів, а лише 400 мільйонів.

«Коли ухвалювали бюджет на 2021 рік, передбачили 2,4 млрд грн на бюджет розвитку. Зараз нам пропонують 3,6 млрд. Але без відповідних змін у загальному фонді бюджету розвитку не можна говорити про цифру у 3,6 млрд. Це порушення закону. Інше питання, звідки взяли ці додаткові 1,2 млрд грн? Йдеться про 760 млн запозичень, та ще 300 млн облігацій на дороги, які не використали у минулому році», – зазначила вона.

За словами Уляни Пак, ліміти Мінфіну для Львова дозволяють запозичити 400 мільйонів гривень.

«Такий наш ліміт у Мінфіні. Ми уже дійшли до певної межі і більше позичати не можемо. Нам слід подумати, чи варто вичерпувати цей ліміт, чи все ж спробувати жити на ті кошти, які ми можемо заробити», – заявила депутатка.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Щодо видатків бюджету розвитку, директорка департаменту економічного розвитку ЛМР розповіла, що 963 мільйонів гривень уже є затверджені додатками, прийнятого депутатським корпусом бюджету загального фонду. Насамперед, це є гарантії на 477 мільйонів гривень з обслуговування кредитів; повернення облігацій – 440 мільйонів гривень і оплата лізингу за січень і лютий в сумі 46 мільйонів гривень. То ж до розподілу, за словами Ірини Кулинич, залишається 2 мільярди 654 мільйонів гривень.

«Цю суму нам потрібно спільно розподілити та затвердити на сесії міської ради», – сказала Ірина Кулинич.

Левова частка бюджету розвитку – 1 мільярд 667 мільйонів пропонують скерувати на капітальні ремонти. Зокрема, на інфраструктуру та ремонти доріг – 668 мільйонів, на підтримку безперебійної діяльності міських ЛКП – 451 мільйони.

«Найбільше коштів передбачається на інфраструктуру та будівництво доріг, далі, відповідно, на комунальні підприємства, ПДВ, обслуговування лізингів, районні адміністрації, громадський бюджет, збереження пам’яток архітектури, озеленення та парки міста, культуру та туризм, спорт, молодіжну політику, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і службу у справах дітей. – розповіла посадовиця – Ми планували перелік об'єктів таким чином, що спочатку враховували об'єкти, де виконані і неоплачені роботи; потім перехідні об'єкти; об'єкти, які розпочались та не були завершені, і частина нових об'єктів. Заборгованість по виконаних роботах склала 155 мільйони гривень. Відповідно 425 мільйонів — видатки на нові об'єкти. Також ми врахували 16 найбільших проєктів, які не стали переможцями у громадському бюджеті, не набравши лише декілька голосів до перемоги. Таким чином ми збільшили громадський бюджет ще на 29 мільйонів. У загальній сумі він становить майже 89 мільйонів гривень».

Нагадаємо, наприкінці грудня рада Львівської ОТГ затвердила бюджет територіальної громади на 2021 рік. Доходи бюджету визначені у сумі 11 мільярдів 148 мільйонів 749 тисяч 900 гривень, видатки – 10 мільярдів 692 мільйонів 249 тисяч 900 гривень.