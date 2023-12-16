Львів стане членом мережі європейських метрополій.

Львівська громада приєднається до міжнародної асоціації "METREX – the Network of European Metropolitan Regions and Areas", яка пропонує місту нові можливості розвитку. Про це повідомляє Львівська міська рада.

 

 

Рішення про згоду щодо приєднання ухвалили напередодні на пленарному засіданні сесії міської ради. Ця міжнародна асоціація об'єднує понад 50 метрополійних регіонів та територій. Участь у ній дає доступ до знань та можливостей, зокрема грантових, у межах Європейського Союзу, а також допомагає в реалізації спільних проєктів та ініціатив.

 

"Для міста участь буде безкоштовною та дасть можливість налагоджувати партнерство і готувати спільні проєкти до європейських фондів. Насамперед мовиться про проєкти в межах майбутньої Асоціації "Львівська агломерація"", – пояснює директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

 

Процедуру створення Асоціації органів місцевого самоврядування "Львівська агломерація" ініціювали також під час пленарного засідання.

16.12.2023

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