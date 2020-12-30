У Львові затвердили соціально орієнтований бюджет громади на 2021 рік.

Депутати Львівської міської ради у вівторок, 29 грудня, ухвалили бюджет Львівської об’єднаної міської громади на 2021 рік. Доходи визначили у сумі 11 мільярдів 148 мільйонів 749 тисяч 900 гривень, а видатки – 10 мільярдів 692 мільйонів 249 тисяч 900 гривень. У січні 2021 року депутати мають намір ще раз проаналізувати усі міські програми, щоб затвердити бюджет розвитку на початку лютого.

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«При плануванні доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік враховано динаміку виконання дохідної частини бюджету за 2018 – 2020 роки, прогнозні надходження за даними органів Державної податкової служби України, галузевих управлінь Львівської міської ради. Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2021 році залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 61,2% до обсягу доходів загального фонду», – повідомив директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що бюджет на 2011 рік є соціально орієнтованим.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Насправді це тільки перша частина бюджету. Йдеться про ті кошти, які громада міста виділяє для функціонування нашого міста, – це більше як 11 млрд гривень. Це дуже великі кошти, але тут оплата праці і освітян, і медиків, це і соціальні допомоги. Фактично, ми прийняли соціально орієнтований бюджет», – зазначив він.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Зокрема, на освіту планують наступного року витратити 4,3 мільярда гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету на виплату заробітних плат працівникам освітньої сфери. Утримання 127 закладів освіти Львова, а також дитячих садків та позашкільних установ буде фінансуватися з міського бюджету.

На житлово-комунальне господарство у 2021 році планують витратити більше як 1 мільярд гривень. Зокрема, 812 мільйонів гривень передбачені на благоустрій міста – це прибирання, вуличне освітлення, утримання парків тощо. На вивезення сміття наступного року планують витратити 200 млн грн. Решта грошей передбачені на компенсацію оплати за водопостачання мешканцям зони депресійної лійки, на обслуговування кредитів для молоді та на низку програм у сфері ЖКГ.

На соціальний захист у наступному році планують витратити 736,1 мільйона гривень. Ці гроші передбачені на виплати матеріальної допомоги мешканцям Львівської ОТГ, ветеранам АТО та їхнім родинам, сім’ям Небесної сотні тощо. На компенсацію перевізникам Львова за перевезення пільговиків у бюджеті передбачено 310,5 мільйона гривень.

На медицину з міського бюджету у 2021 році витратять 173,9 мільйона гривень: на оплату комунальних послуг у медзакладах та виконання міських програм. Решта витрат, у тому числі заробітні плати медиків, фінансуються Національною службою здоров’я України.

Культура наступного року отримає 231,3 мільйона гривень на утримання та зарплати працівникам бібліотек усієї ОТГ, музеїв, народних домів, концертних установ, парків «Знесіння» і «Стрийського парку».

На спорт наступного року виділять 132,2 мільйона гривень. Суттєва частина цієї суми передбачена на утримання міських спортивних шкіл та виплату зарплати працівникам цих навчальних закладів. Частину цих грошей виділять на утримання комунального закладу «Клуб ігрових видів спорту» та на спортивні події, які будуть відбуватися у місті.

41,9 мільйона гривень планують витратити на відшкодування кредитів на заходи з енергоощадження для ОСББ, на підтримку малого і середнього бізнесу та на програми з залучення інвестицій.

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Щоправда, видатки за багатьма програмами освіти, культури і мистецтва та фізичної культури затвердили в розмірі 100 тис. грн. Депутатська комісія фінансів та планування бюджету Львівської міськради наполягла на ревізії та визначенні доцільності подальшого фінансування усіх соціальних програм у січні 2021 року. Відтак до розгляду бюджету розвитку, який передбачає різноманітні інвестиційні видатки на розвиток міста, депутати повернуться орієнтовно 4 лютого 2021 року.

Детальніше з бюджетом Львова на 2021 рік можна ознайомитись на офіційному сайті Львівської міської ради.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради проголосували за ухвали, які дають початок функціонування Львівської об'єднаної територіальної громади. Львівська МТГ стала правонаступницею громад, які увійшли до неї. Повноваження Львівської міськради поширені на територію всієї Львівської територіальної громади, а дія бюджетних програм – на всі населені пункти громади.