Галицькі хроніки COVID-19: 24 січня.

Станом на 09:00 24 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 152 741 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 731 новий випадок: 292 – на Івано-Франківщині, 320 – на Львівщині (проведено 367 ПЛР-досліджень) та 119 – на Тернопіллі (проведено 531 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: дев'ятеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та четверо у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня (09:00): 36 897 випадків, 119 нових
м. Тернопіль – 17 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 11 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастирський район – 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня (09:00): 69 265 випадків, 320 нових
м.Львів – 103 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 19 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівськівський район – 1 особа
Жовківський район – 32 особи
Золочівський район – 30 осіб
Кам'янко-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 21 особа
Мостиський район – 4 особи
Пустомитівський район – 41 особа
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 26 осіб
Стрийський район – 17 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня (09:00): 46 579 випадків, 292 нових
Івано-Франківськ – 68 осіб
Тисменицький район – 22 особи
Надвірнянський район – 48 осіб
Снятинський район – 16 осіб
Косівський район – 20 осіб
Калуський район – 11 особа
Тлумацький район – 16 осіб
Галицький район – 14 особи
Коломийський район – 71 особа
Рожнятівський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.01.2021