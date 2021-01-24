Галицькі хроніки COVID-19: 24 січня.

Станом на 09:00 24 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 152 741 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 731 новий випадок: 292 – на Івано-Франківщині, 320 – на Львівщині (проведено 367 ПЛР-досліджень) та 119 – на Тернопіллі (проведено 531 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків: дев'ятеро людей померло на Львівщині, двоє на Тернопільщині та четверо у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня (09:00): 36 897 випадків, 119 нових

м. Тернопіль – 17 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 11 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастирський район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 6 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня (09:00): 69 265 випадків, 320 нових

м.Львів – 103 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 19 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівськівський район – 1 особа

Жовківський район – 32 особи

Золочівський район – 30 осіб

Кам'янко-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Мостиський район – 4 особи

Пустомитівський район – 41 особа

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 26 осіб

Стрийський район – 17 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня (09:00): 46 579 випадків, 292 нових

Івано-Франківськ – 68 осіб

Тисменицький район – 22 особи

Надвірнянський район – 48 осіб

Снятинський район – 16 осіб

Косівський район – 20 осіб

Калуський район – 11 особа

Тлумацький район – 16 осіб

Галицький район – 14 особи

Коломийський район – 71 особа

Рожнятівський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.