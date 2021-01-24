День Соборності Зеленського: Президент нагородив слідчих "справи Шеремета".

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження майже 150 осіб орденами, медалями та почесними званнями з нагоди Дня Соборності України.

 

Як зауважило інтернет-видання “Новинарня“, серед нагороджених – генерал поліції ІІІ рангу Євген Коваль, перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції. Він отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня.

 

 

Орденом “За заслуги” І ступеня Зеленський відзначив Олександра Рувіна, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

 

Генерал Коваль керував слідчо-оперативною групою МВС у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. У грудні 2019 року саме він доповідав Президенту Зеленському про результати розслідування, відповідно до яких організаторами й виконавцями вбивства були названі військовий ССО Андрій Антоненко та хірург, волонтер Юлія Кузьменко.

 

Журналістське розслідування Bihus.info показало, що Євген Коваль, який усе життя пропрацював у правоохоронних органах, їздить на елітних автомобілях, а його сім’я володіє великою кількістю нерухомості, яка не може бути пояснена офіційними доходами.

 

Олександр Рувін – керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – відомий зокрема тим, що саме його КНДІСЕ зробив суперечливу портретно-психологічну експертизу, яка вважається єдиним доказом причетності Кузьменко й Антоненка до вбивства Павла Шеремета.

 

Також серед інших відзначених указом президента – ветеран АТО з Обухова Ігор Оваденко, який був активним прибічником Зеленського на виборах (“За заслуги” ІІІ ступеня), та АТОвець із Дніпра Олександр Коломійцев (“За мужність” ІІІ ступеня).

 

Український журналіст Вахтанг Кіпіані зауважив: "Перелік нагороджених Зеленським до Дня Соборності жодного учасника руху опору, боротьби за утвердження держави і так далі. Але там є нєкто Олександр Рувін, директор Київського НДІ судових експертиз. Це саме та людина, яка "пише все, що скажеш" (з відомих записів Труби). І це саме та людина, яка стверджує, що Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь вбили Павла Шеремета".

 

#дослівно

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №24/2021
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України

 

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю  постановляю:

 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

АНТИПКІНА Юрія Геннадійовича – директора державної установи “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені  О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України”, академіка НАМН України

 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

КОСЕНКА Івана Семеновича – директора національного дендрологічного парку “Софіївка” Національної академії наук України, Черкаська область

МУШИНКУ Миколу – голову Наукового товариства Т.Г.Шевченка в Словацькій Республіці

 

Нагородити орденом “За заслуги” І ступеня

ЗАГОРОДНЬОГО Анатолія Глібовича – президента Національної академії наук України, директора Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, академіка НАН України

ПІВНЯКА Геннадія Григоровича – ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

РУВІНА Олександра Григоровича – директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

 

Нагородити орденом “За заслуги” ІІ ступеня

БАХМАЧА Євгенія Степановича – голову наглядової ради акціонерного товариства “Науково-виробниче підприємство “Радій”, м.Кропивницький

ГРИГОРЕНКА Василя Васильовича – першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

СОРОЧИКА Юрія Юрійовича – керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

 

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

БЕЦАЛУ Василя Михайловича – машиніста виробничого структурного підрозділу “Івано-Франківське територіальне управління” філії “Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд”

ГАНІТКЕВИЧА Ярослава Володимировича – вченого-медика,  дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, м.Львів

ЗАСЕНКА В’ячеслава Васильовича – директора Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

КРИСОВАТОГО Андрія Ігоровича – ректора Тернопільського національного економічного університету

КУРЛІЩУКА Івана Михайловича – директора Національного антидопінгового центру, м.Київ

ОВАДЕНКА Ігоря Васильовича – волонтера, Київська область

РУСИНА Андрія Васильовича – директора комунального некомерційного підприємства “Закарпатський протипухлинний центр” Закарпатської обласної ради

СОЛОПАКУ Віктора Петровича – лікаря комунального підприємства “Балтська багатопрофільна лікарня” Балтської міської ради, Одеська область

СТАНКЕВИЧА Володимира Васильовича – старшого тренера штатної команди національної збірної команди України з фехтування, члена президії Федерації фехтування України, м.Київ

ТАРЕНКОВА Юрія Володимировича – начальника цеху державного підприємства “АНТОНОВ”, м.Київ

ТЕР-НІКОГОСЯНА Грігора Аршолуйсовича – завідувача відділення комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Міська лікарня № 4”

ЧАПУТОВИЧА Яцека Кшиштофа – Міністра закордонних справ Республіки Польща у 2018–2020 роках

ШКРОБОТА Леоніда Володимировича – генерального директора комунального некомерційного підприємства “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер” Тернопільської обласної ради

 

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

КОВАЛЯ Євгена Олександровича – першого заступника Голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції, генерала поліції третього рангу

КОЛОМІЙЦЕВА Олександра Анатолійовича – учасника антитерористичної операції, м.Дніпро

 

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

СМІЯН Олену Аркадіївну – першого заступника керівника Управління Апарату Верховної Ради України

 

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ДРАГАНЮК Олену Володимирівну – учительку, директора Бендзарівської загальноосвітньої школи I–III ступенів імені Т.П.Бондаря Балтської районної ради, Одеська область

КЛИМУС Софію Якимівну – голову Буської районної асоціації інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”

МОРОЗ Марину Ігорівну – боксерку, професійну спортсменку, м.Дніпро

РЯБУШ Світлану Іванівну – доярку товариства “СК Восток”, Харківська область

СКОРОХВАТОВУ Аллу Віталіївну – генерального директора Національної історичної бібліотеки України, м.Київ

ШЕЙЧЕНКО Надію Василівну – виконувача обов’язків директора комунального некомерційного підприємства “Інфекційна лікарня м.Костянтинівка”, Донецька область

 

Нагородити орденом Данила Галицького

РЕЙЗЛІНА Ігоря Дмитровича – члена національної збірної команди України та Збройних Сил України з фехтування, молодшого лейтенанта

 

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КУРАХА Івана Ілліча – директора комунального некомерційного підприємства “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради, Закарпатська область

 

Нагородити медаллю “За працю і звитягу”

БАЖЕНОВА Володимира Григоровича – професора кафедри державного університету “Житомирська політехніка”

ПРУСА Юрія Миколайовича – токаря виробничого підрозділу служби локомотивного господарства “Локомотивне депо імені Т.Шевченка” регіональної філії “Одеська залізниця”, Черкаська область

РИБАЛКУ Володимира Климовича – обліковця сільськогосподарського товариства “Вікторія Плюс”, Луганська область

ЯЦИНУ Юрія Юрійовича – директора комунального некомерційного підприємства “Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака” Закарпатської обласної ради

 

Присвоїти почесні звання:

“НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ”

ІЛЬКІВУ Андрію Васильовичу – артистові-солісту-інструменталістові державного підприємства “Національний будинок органної та камерної музики України”, м.Київ

ШЕРБУЛУ Івану Петровичу – акторові драми, провідному майстру сцени Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру

“ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ”

БЕКІРОВУ Усеіну Різайовичу – піаністові, скрипалю, композиторові, аранжувальнику, м.Київ

БОЙКО Валентині Василівні – артистці хору державного підприємства “Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка”, м.Київ

КОНОНОВІЙ Марії Віталіївні – оперній та концертно-камерній співачці, віолончелістці, м.Київ

РОМАНОВСЬКІЙ Ірині Євгеніївні – артистці балету, м.Київ

СУХОЛОВІЙ Маріанні Анатоліївні – солістці-вокалістці, члену Закарпатського обласного відділення творчої спілки “Асоціація діячів естрадного мистецтва України”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ”

ЄРМОЛАЄВУ Сергію Анатолійовичу – інженерові акціонерного товариства “Науково-виробниче підприємство “Вега”, м.Одеса

ЛЕМІШКУ Олександру Васильовичу – провідному інженерові Служби автомобільних доріг у Чернігівській області

РОМАНЮКУ Івану Петровичу – начальникові Служби автомобільних доріг у Сумській області

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ”

КУЗУБУ Юрію Анатолійовичу – учителеві Семенівського навчально-виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради, Полтавська область

ЛУЦЕНКО Любові Миколаївні – учительці комунального закладу освіти “Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр “Сузір’я” Дніпропетровської обласної ради

ПОЛІЩУК Наталії Василівні – учительці Мізоцького навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа  I–II ступенів – ліцей” Здолбунівської районної ради, Рівненська область

ПРЕСНЯКОВІЙ Наталії Петрівні – учительці Житомирського обласного ліцею

ТКАЧЕНКО Галині Георгіївні – учительці Миколаївського муніципального колегіуму імені В.Д.Чайки Миколаївської міської ради

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ”

БАБІЄНКУ Володимиру Володимировичу – завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету, доктору медичних наук, професорові

ГИЧЦІ Сергію Григоровичу – завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктору медичних наук, професорові, м.Київ

ЖУРАВЛЬОВІЙ Ларисі Володимирівні – завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету, доктору медичних наук, професорові

КНОПОВУ Павлу Соломоновичу – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, професорові

КОРОБЕЙНІКОВУ Георгію Валерійовичу – завідувачеві кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктору біологічних наук, професорові, м.Київ

МАГОМЕДОВУ Садрудіну – керівникові лабораторії державної установи “Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України”, доктору біологічних наук, професорові

МОЙСІЄНКУ Івану Івановичу – завідувачеві кафедри Херсонського державного університету, доктору біологічних наук, професорові

МОРОЗУ Олегу Васильовичу – завідувачеві кафедри Вінницького національного технічного університету,  доктору економічних наук, професорові

СОБОЛЮ Євгену Юрійовичу – завідувачеві кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктору юридичних наук, професорові, м.Кропивницький

ФІЛАТОВУ Валентину Олександровичу – завідувачеві кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки, доктору технічних наук, професорові

ЦВІЛІХОВСЬКОМУ Миколі Івановичу –              деканові факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору біологічних наук, професорові, м.Київ

ШАПОВАЛОВУ Віктору Олександровичу – завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, доктору технічних наук, професорові

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ”

КРЕПАКУ Костянтину Валерійовичу – викладачеві кафедри державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ”

АНДРІЙЧЕНКУ Сергію Станіславовичу – донорові, Луганська область

БАНЧУКОВУ Олександру Володимировичу – донорові, м.Суми

БУЦІ Андрію Михайловичу – донорові, м.Івано-Франківськ

ВАСИЛЕЗІ Світлані Леонідівні – донорові, м.Суми

ГРИЦАКУ Віктору Миколайовичу – донорові, Волинська область

НОВИЦЬКОМУ Степану Юрійовичу – донорові, Вінницька область

ОТРОЩЕНКУ Костянтину Олександровичу – донорові, Луганська область

ПУХТЯРУ Сергію Анатолійовичу – донорові, Хмельницька область

РОЩУПКІНУ Євгену Сергійовичу – донорові, м.Харків

СТРЕМЕЦЬКОМУ Ігорю Володимировичу – донорові, м.Вінниця

ШАПОВАЛУ Олександру Васильовичу – донорові, м.Суми

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ”

БАЦ Оксані Михайлівні – головному бухгалтерові державного підприємства “Санаторій “Кришталевий палац”, Львівська область

ГЛАМАЗДІ Оксані Іванівні – головному бухгалтерові державної установи “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України”

ЗРІБНЯКУ Анатолію Леонідовичу – завідувачеві відділу Головного управління Директорату Офісу Президента України

СУВОРОВУ Олександру Івановичу – завідувачеві відділу – інспектору Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, м.Київ

ТКАЧЕНКО Наталії Володимирівні – директорові Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”

АВРАМЕНКУ Олександру Сергійовичу – завідувачеві діагностичного центру комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради “Київський обласний онкологічний диспансер”

БРОВІНСЬКІЙ Людмилі Миколаївні – директорові комунального некомерційного підприємства “Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради”

ВЕРЕМЧУК Світлані Арсентівні – директорові комунального підприємства “Здоров’я” Житомирської міської ради

ГІНЧИЦЬКОМУ Володимиру Романовичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”

ГОЛОВАЧ Олені Вадимівні – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня”

ГРИНЧУКУ Олександру Петровичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Хмельницька  обласна лікарня” Хмельницької обласної ради

ДЕМЕДЮК Ользі Іванівні – лікареві поліклініки № 1 директорові комунального некомерційного підприємства “Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є.Карабелеша” Херсонської міської ради

ДИБІ Богдану Миколайовичу – головному лікареві товариства “Міждисциплінарний дентальний центр імені Ю.В.Опанасюка”, м.Київ

ДОЖДЖАНЮКУ Ігорю Васильовичу – генеральному директорові комунального некомерційного підприємства “Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради”

ДУПЕШКУ Ярославу Івановичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Заставнівська багатопрофільна лікарня” Заставнівського району, Чернівецька область

ЗЛИДЕННОМУ Тарасу Володимировичу – директорові комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради “Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань”

КЛАДІЄВУ Вячеславу Миколайовичу –              лікареві приватного вищого навчального закладу “Інститут загальної практики – сімейної медицини”, Київська область

КОВАЛЕНКО Світлані Вікторівні – начальникові підрозділу обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня”

КОЛЕСНИК Ганні Василівні – завідувачеві відділення комунального підприємства “Луцька міська клінічна лікарня”

КОЛОМЕЙЧУК Валентині Миколаївні – головному лікареві державного закладу “Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України”, м.Київ

КОРЖ Ользі Леонідівні – головному лікареві комунального некомерційного підприємства “Новоайдарський центр первинної медико-санітарної допомоги”, Луганська область

КРАВЧЕНКУ Сергію Михайловичу – завідувачеві хірургічного центру товариства “Клініка Мотор-Січ”, м.Запоріжжя

МАРКОВИЧ Ользі Назарівні – завідувачеві лабораторії державної установи “Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

МИРОНЦЮ Анатолію Івановичу – головному лікареві комунального підприємства “Корецька обласна лікарня відновного лікування” Рівненської обласної ради

МУРАВЙОВУ Тадеушу Вітольдовичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня імені О.Ф.Гербачевського” Житомирської обласної ради

ОЗЕРАН Ніні Валентинівні – лікареві відділення державної установи “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України”

ОПЕРЧУК Надії Іванівні – виконувачеві обов’язків директора державної установи “Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

ОСКОРІПУ Василю Михайловичу – директорові комунального некомерційного підприємства “Заліщицька центральна районна лікарня” Заліщицької районної ради, Тернопільська область

РЕГУШУ Андрію Васильовичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Київська міська клінічна лікарня № 1”

РОМАНІВ Ользі Прохорівні – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради”

СВИРИДЕНКО Наталії Петрівні – головному лікареві підприємства “Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради”

СУСЛИК Ірині Леонідівні – завідувачеві денного стаціонару – лікареві поліклініки № 1 комунального підприємства “Лікарня № 1” Житомирської міської ради

ТОПІЛЬСЬКІЙ Людмилі Олександрівні – лікареві відділення Київської міської клінічної лікарні № 9

ЦВІГУНУ Борису Ярославовичу – головному лікареві комунального некомерційного підприємства “Лікувальний діагностично-консультативний центр” Кам’янець-Подільської міської ради, Хмельницька область

ЧЕБИШЕВУ Ігорю Сергійовичу – директорові комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради “Бородянська центральна районна лікарня”, Київська область

ЧУМАКУ Володимиру Івановичу – завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г.Попкової” Дніпровської міської ради

ШИНКАРЕНКУ Володимиру Леонтійовичу – директорові комунального некомерційного підприємства “Обласна інфекційна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради

ЮХИМІВ Лілії Степанівні – заступникові генерального директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради “Львівська обласна клінічна лікарня”

ЯГЕНСЬКОМУ Андрію Володимировичу – завідувачеві Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології комунального підприємства “Луцька міська клінічна лікарня”

ЯКУНІНУ Валерію Михайловичу – медичному директорові комунального некомерційного підприємства “Чернігівська міська лікарня № 2” Чернігівської міської ради

ЯЦИКУ Віктору Анатолійовичу – заступникові головного лікаря державної установи “Інститут нейрохірургії імені акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ”

ЗНАКОВСЬКОМУ Михайлу Федоровичу – майстрові лісу Зіньківського лісництва державного підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство”, Хмельницька область

ЮЩЕНКУ Івану Васильовичу – головному інженерові державного підприємства “Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство”, Житомирська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ”

МАТЮХІНУ Олександру Андрійовичу – директорові державного підприємства “Науково-виробничий комплекс “Прогрес”, Чернігівська область

МЮЛЛЕРУ Андрію Христіановичу – токареві цеху товариства “Корум Дружківський машинобудівний завод”, Донецька область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ”

ХОДАНИЧУ Петру Михайловичу – різьбяреві, Закарпатська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ”

ПАЛЬЧИКУ Віктору Івановичу – начальникові Полтавського міського управління Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Полтавській області

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ”

ЛАСТОВЕЦЬ Галині Семенівні – режисерові комунального закладу “Барвінківський районний будинок культури” Барвінківської районної ради, Харківська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ”

ВОЛЬСЬКІЙ Наталі Геннадіївні – директорові спеціалізованої школи № 255 I–III ступенів з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м.Києва

ЗОРІЮ Ярославу Богдановичу – деканові факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

КОЛОМОЄЦЬ Галині Анатоліївні – науковому співробітникові відділу державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України

ЛІСОВОМУ Оксену Васильовичу – директорові Національного центру “Мала академія наук України”, м.Київ

ЛОПУШНЯК Галині Степанівні – професорові кафедри державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ПИСАРЕВСЬКОМУ Іллі Матвійовичу – деканові факультету Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

ПРОСКУРІ Оксані Іллівні – директорові Київської гімназії східних мов № 1

ТОХТАРУ Георгію Івановичу – проректорові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ЧЕРНИШОВІЙ Світлані Олександрівні – доцентові кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ШВЕЦЮ Дмитру Володимировичу – першому проректорові Харківського національного університету внутрішніх справ

ЮЛДАШЕВІЙ Людмилі Петрівні – керівникові гуртка Тальнівського будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради, Черкаська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

БОРИСЕНКО Ларисі Миколаївні – сестрі медичній старшій центру трансфузіології Клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами

ГОРАЧУК Вікторії Валентинівні – професорові кафедри, ученому секретарю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров’я України

МОІСЄЄВІЙ Юлії Андріївні – головній медичній сестрі комунального некомерційного підприємства “Міська клінічна лікарня № 4” Дніпровської міської ради

САВИЧ Андріанні Михайлівні – головній медичній сестрі комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна інфекційна лікарня” Закарпатської обласної ради

ЧАЙЧУК Оксані Тимофіївні – виконуючій обов’язки директора державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ”

ОГОРОДНЬОМУ Ігорю Славійовичу – слюсареві-складальнику державного підприємства “Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка О.Г.Івченка

ПОБЕРЕЖЦЮ Геннадію Васильовичу – директорові з виробництва державного підприємства “АНТОНОВ”, м.Київ

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ”

АНДРУШКУ  Владиславу Геннадійовичу – майстрові виробничого підрозділу “Полтавська дистанція колії” регіональної філії “Південна залізниця”

МИСНИКУ  Сергію Анатолійовичу – оглядачеві-ремонтнику вагонів виробничого підрозділу служби вагонного господарства “Експлуатаційне вагонне депо Знам’янка” регіональної філії “Одеська залізниця”, Кіровоградська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ”

БІЛОУСУ Віктору Васильовичу – головному агрономові товариства  “Агрофірма “Лебежанська”, Харківська область

КОНОНЕНКУ Володимиру Григоровичу – заступникові директора Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова “Асканія-Нова” Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства, Херсонська область

КРАВЧУК Любові Миколаївні – головному зоотехнікові сільськогосподарського товариства “Лище”, Волинська область

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ”

САМЕРХАНОВІЙ Любові Іванівні – першому заступникові директора Миколаївського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

СТАСЕНКО Ользі Володимирівні – виконавчому директорові благодійної організації “Благодійний фонд “Діти нового століття”, м.Київ

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ”

АВДЄЄВУ Віктору Сергійовичу – начальникові юридичного управління Державної авіаційної служби України

БАСАЛАЄВІЙ Аллі Валентинівні – радникові Голови Служби безпеки України

ГУМЕНЮКУ Віталію Васильовичу – доцентові кафедри Національного університету “Одеська юридична академія”

ЛУКАШУ Сергію Станіславовичу – директорові Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

САВЕЛЬЄВІЙ Світлані Анатоліївні – начальникові юридичного відділу державного підприємства “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв”, м.Київ

ШАПОВАЛУ Володимиру Миколайовичу – заступникові директора Департаменту, начальнику Управління з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ”

КОСТЮКУ Григорію Вікторовичу – члену наглядової ради акціонерного товариства “Фармак”, м.Київ

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ”

АРТЮШЕНКУ Віктору Павловичу – заступникові начальника відділу державного підприємства “Спортивний комплекс “Атлет”, м.Київ

ГУРОВУ Олександру Олексійовичу – старшому інструкторові комплексної дитячо-юнацької спортивної школи “Лідер”, Донецька область

ЄРМІЛОВУ Юрію Сергійовичу – тренерові-викладачу комунального позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа “Україна” Чернігівської міської ради

КОТКУ Петру Васильовичу – директорові закладу об’єднання громадян “Березнівська дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” територіальної організації громадської організації “Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Колос” у Рівненській області

КРАВЦОВІЙ Галині Василівні – директорові спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву  № 16 управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

МАЗУРУ Євгену Івановичу – тренерові-викладачу Центрального спортивного клубу Збройних Сил України

МОЦІ Ользі Іванівні – головному спеціалістові департаменту Міністерства молоді та спорту України

ПЕТРОВУ Віталію Жоржевичу – провідному тренерові штатної команди національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, м.Київ

ПРОХОРЕНКУ Юрію Сергійовичу – провідному тренерові штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное,  м.Київ

ПРЯДЦІ Володимиру Семеновичу – тренерові-викладачу Лохвицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, Полтавська область

ШЕВЧУКУ Сергію Анатолійовичу – начальникові управління виконавчого комітету Рівненської міської ради

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ”

БОЛЯКОВУ Дмитру Леонідовичу – художникові-живописцю, реставраторові, м.Миколаїв

ДІДИК Надії Ярославівні – художниці, Закарпатська область

КАБАЧЕНКУ Володимиру Петровичу – художникові-живописцю, графіку, м.Одеса

ЛІТВІНОВУ Олександру Семеновичу – художникові-живописцю, м.Чернівці

ЮРКОВУ Івану Михайловичу – художникові-емальєру, м.Хмельницький.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 січня 2021 року

 

24.01.2021

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