День Соборності Зеленського: Президент нагородив слідчих "справи Шеремета".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження майже 150 осіб орденами, медалями та почесними званнями з нагоди Дня Соборності України.

Як зауважило інтернет-видання “Новинарня“, серед нагороджених – генерал поліції ІІІ рангу Євген Коваль, перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції. Він отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня.

Орденом “За заслуги” І ступеня Зеленський відзначив Олександра Рувіна, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Генерал Коваль керував слідчо-оперативною групою МВС у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. У грудні 2019 року саме він доповідав Президенту Зеленському про результати розслідування, відповідно до яких організаторами й виконавцями вбивства були названі військовий ССО Андрій Антоненко та хірург, волонтер Юлія Кузьменко.

Журналістське розслідування Bihus.info показало, що Євген Коваль, який усе життя пропрацював у правоохоронних органах, їздить на елітних автомобілях, а його сім’я володіє великою кількістю нерухомості, яка не може бути пояснена офіційними доходами.

Олександр Рувін – керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз – відомий зокрема тим, що саме його КНДІСЕ зробив суперечливу портретно-психологічну експертизу, яка вважається єдиним доказом причетності Кузьменко й Антоненка до вбивства Павла Шеремета.

Також серед інших відзначених указом президента – ветеран АТО з Обухова Ігор Оваденко, який був активним прибічником Зеленського на виборах (“За заслуги” ІІІ ступеня), та АТОвець із Дніпра Олександр Коломійцев (“За мужність” ІІІ ступеня).

Український журналіст Вахтанг Кіпіані зауважив: "Перелік нагороджених Зеленським до Дня Соборності жодного учасника руху опору, боротьби за утвердження держави і так далі. Але там є нєкто Олександр Рувін, директор Київського НДІ судових експертиз. Це саме та людина, яка "пише все, що скажеш" (з відомих записів Труби). І це саме та людина, яка стверджує, що Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь вбили Павла Шеремета".