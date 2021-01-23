Галицькі хроніки COVID-19: 23 січня.

 

Станом на 09:00 23 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 152 010 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 732 нові випадкі: 248 – на Івано-Франківщині, 351 – на Львівщині та 133 – на Тернопіллі (проведено 628 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: п'ятеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить тепер 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 січня (09:00): 36 778 випадків, 133 нових

 

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 13 осіб 

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Шумський район – 14 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 січня (09:00): 68 945 випадків, 351 новий

м.Львів – 194 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 5 осіб

Дрогобицький район – 11 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 25 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 36 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 25 осіб

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 9 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 січня (09:00): 46 287 випадків, 248 нових

м. Івано-Франківськ – 41 особа

Богородчанський район – 30 осіб

Верховинський район – 4 особи

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 18 осіб

Коломийський район – 54 особи

Надвірнянський район – 56 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 6 осіб

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 8 осіб

Тлумацький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.01.2021

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