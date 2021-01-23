Галицькі хроніки COVID-19: 23 січня.

Станом на 09:00 23 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 152 010 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 732 нові випадкі: 248 – на Івано-Франківщині, 351 – на Львівщині та 133 – на Тернопіллі (проведено 628 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: п'ятеро людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить тепер 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня (09:00): 36 778 випадків, 133 нових
м. Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Шумський район – 14 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня (09:00): 68 945 випадків, 351 новий
м.Львів – 194 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 5 осіб
Дрогобицький район – 11 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 25 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 36 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 25 осіб
Сокальський район – 12 осіб
Старосамбірський район – 9 осіб
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня (09:00): 46 287 випадків, 248 нових
м. Івано-Франківськ – 41 особа
Богородчанський район – 30 осіб
Верховинський район – 4 особи
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 7 осіб
Калуський район – 18 осіб
Коломийський район – 54 особи
Надвірнянський район – 56 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 6 осіб
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 8 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.01.2021