Зимовий вірш

Василь МАХНО

 

вночі засніжило й зробилося зимно

заправки зачинено і магазини

зачинено світ – і залишилось їжі

на день – я не встиг запастися до снігу

я витратив час на рукописну книгу

на клопоти дому – давнішні і свіжі –

 

цей сніг затяжний обійдеться без мене

немов нерухомі мартини і меви

й містечка укриті снігами з паперу

в лісах – зголоднілі лисиці й койоти

машини як викинуті комоди

присипані снігом – і пошта при дверях

 

мій дім запасається снігом до ранку

так тихо зробилось і глухо як в танку

січе цілу ніч – ми стаємо снігами

сніги вже не знають що з нами чинити

так тиша зсувається на черевики

які то взуттям побули – то словами

 

і можна у дім – ув укладену збірку

впустити Різдва найяскравішу зірку

хоч двері зачинено й дах не протік

стояти й дивитися на сніговію

а тиша в тобі наче вірш тужавіє

а сніг сам себе називатиме сніг

 

я знаю що хліба зосталось дві скибки

і сніг притуливсь до примерзлої шибки

й фольксваґен засипано по капот

в облозі півострова – міст – бакалія

і поки не змерхне цей сніг й не зітліє

стоятиме танкер і мовчатиме порт

 

дім зночі дуднить – хтось хапає за барки

то дах то стіну – то усі закамарки

і я при вікні як нічний вартовий:

додумую вірш для засніжених вулиць

домислюю сніг з водяного намулу

з намерзлого світла і ліній кривих

 

у цьому зриванні – падінні – стримінні

у цім налипанні – у пригорщах тіні

в помічених мною слідах і снігах

народження снігу й народження світу

в містечку яке приховалось від вітру

в написаних щойно зимових стихах

 

 

23.01.2021

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