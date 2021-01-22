Галицькі хроніки COVID-19: 22 січня.

Станом на 09:00 22 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 151 278 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 709 нових випадків: 226 – на Івано-Франківщині (проведено 878 ПЛР-досліджень), 370 – на Львівщині (провели 1079 ПЛР-досліджень) та 113 – на Тернопіллі (проведено 536 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 14 людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан зросла до 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня (09:00): 36 645 випадків, 113 нових
м. Тернопіль – 50 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня (09:00): 68 594 випадки, 370 нових
м. Львів – 223 особи
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 29 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 1 особа
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 43 особи
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 6 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 січня (09:00): 46 039 випадків, 226 нових
(за даними Івано-Франківського ОЛЦ МОЗ України за конкретними локаціями вказана лише 221 особа)
м. Івано-Франківськ – 21 особа
Верховинський район – 8 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Надвірнянський район – 76 осіб
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 13 осіб
Долинський район – 4 особи
Снятинський район – 1 особа
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 35 осіб
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 17 осіб
Городенківський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.01.2021