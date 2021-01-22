Галицькі хроніки COVID-19: 22 січня.

Станом на 09:00 22 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 151 278 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 709 нових випадків: 226 – на Івано-Франківщині (проведено 878 ПЛР-досліджень), 370 – на Львівщині (провели 1079 ПЛР-досліджень) та 113 – на Тернопіллі (проведено 536 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 14 людей померло на Львівщині, одна на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан зросла до 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня (09:00): 36 645 випадків, 113 нових

м. Тернопіль – 50 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня (09:00): 68 594 випадки, 370 нових

м. Львів – 223 особи

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 29 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 1 особа

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 43 особи

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 6 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 січня (09:00): 46 039 випадків, 226 нових

(за даними Івано-Франківського ОЛЦ МОЗ України за конкретними локаціями вказана лише 221 особа)

м. Івано-Франківськ – 21 особа

Верховинський район – 8 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Надвірнянський район – 76 осіб

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 13 осіб

Долинський район – 4 особи

Снятинський район – 1 особа

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 35 осіб

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 17 осіб

Городенківський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.