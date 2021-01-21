Галицькі хроніки COVID-19: 21 січня.

Станом на 09:00 21 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 150 569 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 664 нові випадки: 177 – на Івано-Франківщині, 337 – на Львівщині (проведено 1132 ПЛР-дослідження) та 150 – на Тернопіллі (проведено 511 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 27 людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня (09:00): 36 532 випадки, 150 нових
м. Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 8 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня (09:00): 68 224 випадки, 337 нових
м. Львів – 215 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 10 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 4 особи
Стрийський район – 4 особи
Сокальський район – 34 особи
Яворівський район – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 січня (09:00): 45 813 випадків, 177 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
21.01.2021