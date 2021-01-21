Галицькі хроніки COVID-19: 21 січня.

Станом на 09:00 21 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 150 569 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 664 нові випадки: 177 – на Івано-Франківщині, 337 – на Львівщині (проведено 1132 ПЛР-дослідження) та 150 – на Тернопіллі (проведено 511 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 27 людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня (09:00): 36 532 випадки, 150 нових

м. Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 8 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня (09:00): 68 224 випадки, 337 нових

м. Львів – 215 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 10 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 4 особи

Стрийський район – 4 особи

Сокальський район – 34 особи

Яворівський район – 20 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

21 січня (09:00): 45 813 випадків, 177 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.