Уряд звільнив заступника міністра, котрого спіймали за кермом напідпитку.

 

Кабінет Міністрів України звільнив Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. 30 грудня його спіймали напідпитку за кермом автомобіля; Немілостівий штовхався з поліціянтами і погрожував їм своєю посадою.

 

Про звільнення чновника повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

 

 

“Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України – це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною”, – написав Шмигаль у Facebook.

 

Віце-прем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський назвав поведінку Немілостівого “неприйнятною і такою, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу”.

 

“Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює його подальше перебування на посаді заступника міністра. Тому найближчим часом мною та урядом будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення”, – прокоментував Уруський.

 

Про витівку Віталія Немілостівого стало відомо допіру 20 січня, через три тижні після інциденту. Національна поліція України повідомила: 30 грудня працівники патрульної поліції затримали заступника міінстра в Києві, запідозривши його у водінні автомобілем у нетверезому стані. Урядовець відмовився оформляти протокол, намагався втекти і влаштував штовханину.

 

 

"Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом... Почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки", - поінформували у правоохоронному відомстві. 

 

Віталію Немілостівому 52 роки. Він займав посаду першого заступника міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010) та Миколи Азарова (2010-2011), народний депутат VII скликання (обирався від “Батьківщини").

 

21.01.2021

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