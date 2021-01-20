Галицькі хроніки COVID-19: 20 січня.

Станом на 09:00 20 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 905 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 464 нових випадки: 149 – на Івано-Франківщині, 195 – на Львівщині (проведено 1024 ПЛР-досліджень) та 120 – на Тернопіллі (проведено 598 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 11 людей померло на Львівщині, чотири на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня (09:00): 36 382 випадки, 120 нових
м. Тернопіль – 25 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 3 особи
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 9 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня (09:00): 67 887 випадків, 195 нових
м. Львів – 109 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 15 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 13 осіб
Пустомитівський район – 31 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 6 осіб
Сокальський район – 11 осіб
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 січня (09:00): 45 636 випадків, 149 нових
Івано-Франківськ – 40 осіб
Тисменицький район – 10 осіб
Надвірнянський район – 44 особи
Косівський район – 3 особи
Калуський район – 6 осіб
Долинський район – 4 особи
Тлумацький район – 8 осіб
Галицький район – 3 особи
Коломийський район – 11 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 14 особи
Городенківський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
20.01.2021