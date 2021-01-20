Галицькі хроніки COVID-19: 20 січня.

Станом на 09:00 20 січня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 149 905 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 464 нових випадки: 149 – на Івано-Франківщині, 195 – на Львівщині (проведено 1024 ПЛР-досліджень) та 120 – на Тернопіллі (проведено 598 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 11 людей померло на Львівщині, чотири на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня (09:00): 36 382 випадки, 120 нових

м. Тернопіль – 25 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 3 особи

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 9 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня (09:00): 67 887 випадків, 195 нових

м. Львів – 109 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 15 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 13 осіб

Пустомитівський район – 31 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 6 осіб

Сокальський район – 11 осіб

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 січня (09:00): 45 636 випадків, 149 нових

Івано-Франківськ – 40 осіб

Тисменицький район – 10 осіб

Надвірнянський район – 44 особи

Косівський район – 3 особи

Калуський район – 6 осіб

Долинський район – 4 особи

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 3 особи

Коломийський район – 11 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 14 особи

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 січня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.