Трамп оприлюднив прощальне відеозвернення.

Він заявив, що молиться за «успіхи нової адміністрації в залагодженні безпеки і процвітання Америки».

 

 

Президент США, котрий полишає свою посаду, Дональд Трамп звернувся з прощальною промовою до американців. Він підбив позитивний підсумок своєї президентської каденції, привітав прихід нової адміністрації і побажав їй успіхів, не назвавши обраного президента Джо Байдена на ім'я. 20-хвилинний відеозапис було опубліковано на каналі Білого дому в Youtube у вівторок, 19 січня.

 

«Цього тижня ми проведемо інавґурацію нової адміністрації, і я молюся за її успіх в збереженні Америки безпечної і процвітаючої. Ми спрямовуємо їй наші найкращі побажання, ми бажаємо їм удачі. Тепер, коли я готуюся передати владу новій адміністрації в полудень в середу, я хочу, щоб ви знали: рух, який ми започаткували, тільки набирає обертів».

 

Трамп запевнив, що відновив міць і лідерство США всередині країни і за кордоном. «Ми побудували найбільшу економіку в світовій історії. Ми вдихнули нове життя в наші альянси і мобілізували країни світу на те, щоб протидіяти Китаю як ніколи раніше. Світ знову нас поважає. Будь ласка, не втратьте цю повагу», – закликав він.

 

Трамп також похвалився тим, що не почав нових воєн за участі США. «Я особливо гордий тим, що став першим за багато десятиліть президентом, який не почав жодних нових воєн. Результатом нашої сміливої ​​дипломатії і безкомпромісного реалізму стало те, що ми досягли цілої низки історичних мирних угод на Близькому Сході. Близький Схід стоїть на порозі нової епохи, і ми повертаємо своїх солдатів додому», – запевнив він.

 

Згадав Трамп і про штурм Капітолію шостого січня. «Всі американці вжахнулися від нападу на Капітолій. Політичне насильство – це атака на все те, що шанують американці. З цим ніколи не можна миритися», – наголосив Трамп у своїй промові.

 

Як ми вже повідомляли, Дональд Трамп не буде присутнім на інавґурації новообраного президента США Джо Байдена. Він має намір полишити Вашінґтон за кілка годин до урочистостей. Таким чином, він стане другим за всю американську історію президентом, котрий проігнорував  інавгурацію свого наступника. Замість нього в інавґурації Байдена візьме участь віце-президент США Майк Пенс, котрий, своєю чергою, пропустить прощальний захід з нагоди відбуття Дональда Трампа з Вашінґтона до Флориди.

20.01.2021

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