Трамп планує втекти з Вашінґтона за кілька годин до інавґурації Байдена.

Він також хоче залишити при собі «ядерну валізку» навіть після демісії.

Президент США, що полишає посаду, Дональд Трамп має намір втекти з Вашінґтона зранку в середу, 20 січня, тобто за кілька годин до інавґурації Джо Байдена. Про це повідомило радіо Voice of America. Таким чином Трамп хоче полишити столицю ще чинним главою держави, щоб не звертатися до нового лідера країни з проханням позичити йому президентський літак.

Дональд Трамп ще раніше заявляв, що не буде присутнім на церемонії інавґурації свого наступника, оскільки досі вважає себе переможцем президентських виборів, у котрого «вкрали перемогу». Замість нього на церемонії буде присутнім віцепрезидент Майк Пенс. Нагадаємо, що Байден складе президентську присягу 20 січня опівдні за місцевим часом.

Як зазначають американські оглядачі, це буде перший такий випадок з 1869 року. Тоді на інавґурації президента Улісса Ґранта був відсутній його попередник Ендрю Джонсон. До речі,у Трампа з Джонсоном досить багато спільного, останній, наприклад, став першим президентом, проти котрого була проведена процедура імпічменту (теж неуспішна). Джонсон звинувачував Ґранта у державній зраді, а той свого опонента у брехні.

За повідомленнями американських масмедіа, Дональд Трамп має намір вилетіти гелікоптером з південної галявини Білого дому. Він сподівається, що його востаннє проведе почесна варта, йому заграє військовий оркестр, що в честь нього ще буде салют з 21-ї гармати.

Гелікоптер мав би доправити Трампа до авіабаази Ендрюс (Andrews Air Force Base). Звідти вже президентським літаком він планує вилетіти до Флориди. Саме там майбутній експрезидент має намір оселитися з невеликою групою помічників.

Деякі американські ЗМІ, зокрема CNN, повідомляють з покликом на свої джерела в Білому домі, що Трамп не має наміру віддавати своєму наступникові «ядерної валізки», тобто пристрою для активації ядерних сил. Він забере її зі собою на Флориду. Утім, Байдену видадуть новий пристрій, а коди Трампа негайно анулюють.